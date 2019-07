»She’s Got Balls«: Die einzigartige All-Girl-AC/DC-Tributeband in Europa wird am Sonntag ab 19 Uhr auf dem Holter Kirchplatz einheizen mit einem Maximum an Groove und Power . Egal, wie die Temperaturen zur »Summertime« sein werden: Es wird heiß!

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Nach der gelungenen Premiere des Festes heißt es am Sonntag, 4. August, erneut: »Summertime is back«. Die Traditionsveranstaltung war 2018 nach 15-jähriger Pause von der Ortsgemeinschaft Schloß Holte wiederbelebt worden.

»Summertime is back« geht damit am Sonntag in die zweite Auflage. Der Holter Kirchplatz ist der Veranstaltungsort. Von 11 bis 21 Uhr wird der Platz die Bühne für Musik, Spiel und Spaß, Treffen, Flohmarkt, gut Essen und Trinken.

Die Werkhausband.

Nach der Premiere mit 2000 Besuchern vergangenes Jahr hofft der Vorsitzende der Ortsgemeinschaft Schloß Holte, Wolfgang Gerbig, auf vergleichbare Besucherzahlen. Wegen eines Ferienengpasses kann allerdings kein ökumenischer Gottesdienst auf dem Holter Kirchplatz zelebriert werden.

Los geht’s also um 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Das Städtische Blasorchester spielt auf, direkt gefolgt von den Klängen aus den Kehlen des Städtischen Frauenchors Lady Dur. Am Nachmittag bis zum frühen Abend geben sich drei Bands das Mikrofon in die Hand. Ab 15 Uhr spielt die Werkhaus-Band. Das sind behinderte und nicht behinderte Musiker von der Lebenshilfe Bielefeld. Um 17 Uhr folgt die Uriah-Heep-Coverband »Heep Reloaded«, um 19 Uhr die AC/DC-Coverband »She’s Got Balls«, eine reine Frauenband, die Eier in der Hose hat. »Die Frauen bringen die Luft zum Kochen«, verspricht Wolfgang Gerbig. In den Umbauphasen werden die Linedancer der Gruppe »Jolly Joker« das Publikum unterhalten.

Heep Reloaded.

Für gutes Essen sorgen Svens BBQ, Einecke Catering, Feuerwaffel-Bäcker, das süße Paradies und Crêpes von Dorenkamp, Thai-Nudeln, Sanders Grillservice Markus Sander, die Bäckerei Wölke mit Kaffee und Kuchen und dem Pizza-Mobil. Damit niemand verdurstet, servieren der Getränkespezialist Holger Otto, das Fox Stukenbrock, der SCW Liemke und zwei Weinstände Flüssiges mit und ohne Alkohol.

Rund um den Kirchplatz werden Kinder mit einem Flohmarkt für das gemütliche Flair sorgen. Die Kinder sind auf der Hüpfburg, mit dem Spielmobil aus Verl und auf dem Kinderkarussell von Dorenkamp gut unterhalten. In einem Bus stellt sich das Frauenhaus Gütersloh vor.