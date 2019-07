Möglich wird das durch die Heimatförderung des Landes NRW. Das vom Land bereitgestellte Preisgeld in Höhe von 5000 Euro wird für örtliches Engagement und nachahmenswerte Projekte weitergegeben.

Berücksichtigt werden formlose schriftliche Bewerbungen, die bis zum 31. August bei der Stadtverwaltung eingegangen sind. Die Projekte können in Planung sein, begonnen haben oder auch schon abgeschlossen sein. Wichtig ist, dass eingereichte Projekte spätestens im ersten Halbjahr 2020 realisiert sind.

Die Bewerbungen müssen einen eindeutigen Bezug zur Stadt oder einem ihrer Stadtteile haben, nachahmenswertes Engagement im kulturellen, interkulturellen, stadtgeschichtlichen, sozialen oder sportlichen Bereich zeigen, nachhaltig der Heimat-, Umwelt- und Naturpflege dienen, die Identität stärken und Menschen verbinden.

Ausgeschüttet werden 2500 Euro für den 1. Platz, 1500 Euro für den 2. Platz und 1000 Euro für den 3. Platz. Gibt es nur einen Preisträger, erhält dieser die volle Summe von 5000 Euro. Die Preisträger stellen sich einem Wettbewerb auf Landesebene.

Einzureichen ist eine kurze Projektbeschreibung an die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Rathausstraße 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, oder per E-Mail an: kultur@stadt-shs.de.

Die Bewertung wird in nichtöffentlicher Sitzung durch den Kulturausschuss vorgenommen. Der Stadtrat entscheidet über die Verleihung des Heimat-Preises.