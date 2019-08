Ziel war das Landheim »Ren­you« im Harz-Örtchen Hohe Geiß bei Braunlage. In dem Selbstversorgerhaus will die Truppe 14 Tage verbringen. »Wir haben jede Menge Spiele geplant«, sagte Kevin Sandbote (24) vom Leitungsteam am Freitagabend, als alle Teilnehmer sich zu einem Reisesegen im Pfarrer-Rüsing-Haus trafen, den Gemeindereferentin Mechthild Bömelburg leitete. Zwar haben sich die Betreuer Geländespiele und andere Aktivitäten für draußen ausgedacht, doch die Wetterprognosen für den Harz sind nicht ganz so rosig. »Deshalb haben wir auch ausreichend Bastelmaterial eingepackt, damit es bei Regen nicht langweilig wird«, so Sandbote.

Geplant sind in den zwei Wochen außerdem zwei Ausflüge. So soll es auf jeden Fall in die Grube Samson gehen, ein Bergwerk, das nicht mehr in Betrieb ist und jetzt Besuchern offen steht. Ferner geht es vielleicht nach Göttingen, wo es interessante Museen gibt aber auch genügend Zeit zum Bummeln und Shoppen bleibt soll. Das Jugendhaus hat die Gruppe für sich allein. Es gibt Vier- bis Acht-Bett-Zimmer, die sehr komfortabel ausgestattet sind. Platz wäre für wesentlich mehr Teilnehmer, jedoch gab es nicht mehr Anmeldungen, was Sandbote bedauerlich findet.