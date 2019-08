Pause: Markus Schulz, Maximilian Anselm und Pascal Schulz (von links) haben an der kleinen Bühne am Rande des Hallenbadgeländes schon viel geschafft. Dort werden DJs für Stimmung sorgen. Von ihrer Gruppe fehlt auf dem Foto Tom Wehmeier. Foto: Bernd Steinbacher

Von Bernd Steinbacher

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Band mit der weitesten Anreise heißt »Doctor Krapula«. Sie kommt aus Kolumbien, ist aber gerade auf Deutschlandtournee. Und passt genau zum Holter Meeting. 15 Bands rocken am Freitag und Samstag am Hallenbad.

Beginn des Festivals ist am Freitag um 16 Uhr, am Samstag um 15 Uhr. Schluss soll jeweils 2 Uhr morgens sein.

Aus den Niederlanden kommt »Ten Times a Million«. »Sie haben vergangenes Jahr abgesagt, doch diesmal haben wir den Auftritt festgezurrt«, sagt Nicolai Grote vom Vorstand des Vereins für Jugend und Kultur. Der Verein ist Träger des Holter Meetings, eines der großen Umsonst-und-draußen-Festivals in Ostwestfalen.

Bekannt ist außerdem die Band »Rogers« aus Düsseldorf, die schon mal Vorband der Toten Hosen war. »Wir haben aus den Bewerbungen wieder viel angehört und ausgesucht«, sagt Grote. Das Organisatorenteam, das in diesem Jahr von knapp 80 ehrenamtlichen Helfern unterstützt wird, setzt auf die bewährte Mischung aus bekannten Größen und Bands aus der Region.

Djs auf der zweiten Bühne

Neu ist in diesem Jahr die zweite Bühne. Dort werden DJs für Stimmung sorgen, zum Beispiel Kevin Wolf und Jay Pepe. Dafür verantwortlich sind die E-Homees, das E steht für Elektro, und Homee ist die Abkürzung für das Holter Meeting. Es sind Maximilian Anselm, Markus Schulz, Pascal Schulz und Tom Wehmeyer. Sie haben schon viel an der kleinen Bühne geschafft, wollen aber noch viele Holzdekorationen aufbauen. Palettensofas gibt es bereits.

Die Organisatoren verweisen drauf, dass das Festival über den Verkauf von Speisen und Getränke, über Sponsoren und die ehrenamtliche Arbeit finanziert wird. Deshalb die Bitte an die Musikfreunde, die Verpflegung auf dem Gelände zu kaufen, damit für nächstes Mal wieder Geld in die Kasse kommt. Das Campen direkt am Festivalgelände kostet pro Person zehn Euro, neu ist in diesem Jahr, dass pro Auto auf dem Platz zehn Euro fällig werden.

Weiter Informationen gibt es im Internet.

www.holter-meeting.de