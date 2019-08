Von Bernd Steinbacher

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). An den heißen Tagen haben der neue Sonnenschirm und das neue Sonnensegel im Außengelände der Kindertagesstätte St. Joseph in Liemke schon sehr gute Dienste geleistet.

Das Geld dafür stammt vom Restaurant Casa Nostra und der Osthushenrich-Stiftung. Bereits zum neunten Mal hat Wirt Servet Hajrullahi mit seinem Team zu Weihnachten für die Restaurantbesucher kostenlos gekocht, die Speisen und Getränke dafür gespendet. Die etwa 100 bis 120 anwesenden Gäste konnten anschließend spenden. 2000 Euro sind so zusammengekommen, die Osthushenrich-Stiftung hat den Betrag verdoppelt.

So konnten 2000 Euro an die Kindertagesstätte St. Joseph in Liemke übergeben werden. »Das Geld ist in den Sonnenschirm und das Sonnensegel über der Schaukel geflossen«, sagte am Dienstag Leiterin Stefanie Meyer. Sie bedankte sich auch im Namen der Kinder bei den Spendern.

Windlicht als Dankeschön

Wirt Servet Hajrullahi war in den Kindergarten gekommen, um sich die neuen Anschaffungen anzuschauen.

Als Dankeschön haben die Kinder Emilia Kipshagen (5) und Ben Venker (6) gemeinsam mit Erzieherin Annette Jürgens ein Windlicht getöpfert. Das Geschenk überreichte Emilia, denn Ben ist mittlerweile nicht mehr in der Einrichtung. Er ist ein Schulkind geworden.

»Das ist sehr gut und selbst gebastelt«, freute sich der Gastwirt über das Windlicht. Es wird künftig im Empfangsbereich des Restaurants Casa Nostra zu sehen sein.

Die anderen 2000 Euro sind an die Offene Ganztagsschule der Katholischen Grundschule Stukenbrock gegangen, sagte Servet Hajrullahi.