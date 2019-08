Bei bestem Wetter und einer perfekten Betreuung genießen aktuell 16 Senioren in Liemke die Aktion »Urlaub ohne Koffer«, erleben dabei einen abwechslungsreichen Alltag, Freude und die Geselligkeit in der Gruppe. Foto: Manuela Fortmeier

Von Manuela Fortmeier

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Ein Urlaubsziel auswählen, Koffer packen und los geht’s in den Urlaub. Was für viele Menschen selbstverständlich ist, gestaltet sich für ältere Menschen häufig schwieriger.

Deshalb hat die Caritas-Konferenz auch in diesem Jahr, inzwischen zum zehnten Mal, unter der Regie von Mechthild Reker (Fachbereich Seniorenarbeit) in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern Senioren aus allen fünf Pfarrgemeinden zur Aktion »Urlaub ohne Koffer« nach Liemke eingeladen.

»Es ist herrlich hier. Wir werden jeden Tag von morgens bis abends von allen so richtig nett verwöhnt,« sagt Christel Sieweke. Nicht nur die 86-jährige Seniorin aus Schloß Holte, die selbst über 25 Jahre die Seniorenarbeit der Caritas St. Ursula geleitet hat, ist vom »Urlaub ohne Koffer« begeistert. »Die Gespräche, das gesellige Beisammensein und die Unternehmungen sind etwas Wunderbares«, sind sich die Senioren einig.

Geschlafen wird im eigenen Bett

Schon drei schöne Urlaubstage haben die vierzehn Frauen und zwei Männer jetzt erlebt. Zwei folgen noch. Jeden Morgen geht es erneut auf Reisen. Allerdings ohne das aufwendige Packen. Denn, geschlafen wird zu Hause, im eigenen Bett.

Zum Programm zählt jeden Morgen ein reich gedeckter Frühstückstisch, auf dem alles serviert wird. Zum Mittagessen gibt es herzhafte Köstlichkeiten, mit denen die Liemkerin Monika Gerkens die Senioren täglich verwöhnt. Auch ein Kaffeetrinken am Nachmittag gehört dazu, entweder im Pfarrheim oder während eines der Ausflüge in die nahe Region, mit Einkehr in einem Café. Diese Kombination aus humorvollen Momenten, geselligem Miteinander und einem morgendlichen, geistlichen Impuls, erleben die Senioren.

Nach dem Frühstück fordert Agatha Gerkens die Senioren mit Musik zur seniorengerechten Bewegung auf den Stühlen auf. »Die Senioren haben an der Sitzgymnastik mit jedem Tag mehr Spaß und genießen das auch. Sie spüren, dass es ihnen gut tut« weiß Gerkens aus Erfahrung.

Ein starkes Betreuer-Team

Die Ehrenamtlichen, die sich aus allen fünf Caritas-Konferenzen der Pfarrgemeinden zusammensetzen und für dieses Projekt täglich engagieren und ein starkes Team bilden, setzen sich aus den Pfarrgemeinden St. Ursula Schloß Holte, St. Johannes Baptist Stukenbrock, St. Achatius Stukenbrock-Senne, St. Heinrich Sende und St. Joseph Liemke zusammen und wechseln sich im täglichen Dienst ab.

»Ohne das starke Engagement der vielen Ehrenamtlichen wäre eine solche Aktion überhaupt nicht zu leisten«, ist Mechtild Reker von der Caritas-Konferenz Gütersloh allen Helfern dankbar. »Wir bekommen aber auch sehr viel zurück. Die Senioren sind für alles sehr dankbar und glücklich. Man sieht ihnen täglich an, wie sich freuen und aufblühen«, sagt Adelheid Menkeberenshemke, die ebenfalls täglich im Betreuungsteam aktiv ist und im Vorfeld mit Mechthild Reker innerhalb der Organisation eingebunden war.