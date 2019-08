Sie wollen mit dem im Aufbau befindlichen Verein »Fortuna – Sehen Helfen Spenden« in Not geratenen Bürgern der Stadt helfen, wenn staatliche Hilfe nicht zur Verfügung steht: (von links) Ralf Heibrok, Frank Dieckmann, Hubert Erichlandwehr, Natascha Erichlandwehr, Wolfgang Zindler, Wilhelm Gunkel, Heike Wurm, Heike Speicher, Frank Martin und André Geske.

Von Bernd Steinbacher

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Es gibt Schicksale, da versagt das soziale Netz, staatliche oder soziale Stellen können nicht oder nicht lange genug helfen. In solchen Fällen will der im Aufbau befindliche Verein »Fortuna -SHS« helfen.

Es ist nicht einfach, einen Verein zu gründen, war am Mittwochabend während der Mitgliederversammlung zu erfahren. Seit der ersten Idee ist fast ein Jahr vergangen. Doch bis zum Emsfest am Sonntag, 8. September, soll der Verein ins Vereinsregister eingetragen, also ein e. V. sein. Beim Emsfest wird der Verein sich mit einem Informationsstand präsentieren, Flyer bereitlegen und Besuchern Rede und Antwort stehen.

Der Vereinsstatus ist letztendlich auch wichtig für das Ausstellen von Spendenquittungen. Und Spenden will der Verein sammeln und an unverschuldet in Not geratende Menschen in der Stadt geben. Doch es geht um weit mehr, als um finanzielle Hilfe. »Wir können unterschiedliche Erfahrungen einbringen, mit Hinweisen, Ansprechpartnern oder konkreter Hilfe unterstützen«, sagt Wilhelm Gunkel vom Vorstand des Vereins.

Initiator des Hubert Erichlandwehr

Initiator des Vereins ist Bürgermeister Hubert Erichlandwehr: Man müsste einen Verein wie »Bürger helfen Bürgern« gründen, der dann einspringt, wenn alle anderen Töpfe ausgeschöpft sind.

»Staatliche Hilfe ist oft begrenzt, der Mensch aber länger auf Unterstützung angewiesen. Auf der anderen Seite kommt es auch vor, dass Menschen im Rathaus anrufen und Geld spenden wollen, das in der Stadt verwendet wird. Die Stadt selbst kann aber keine Spendenquittung erstellen«, sagt Erichlandwehr. Aus diesen Erfahrungen heraus sei die Idee für einen solchen Verein entstanden.

Ende Mai wurde der Verein gegründet. Heike Wurm, Heike Speicher, Natascha Erichlandwehr und Wilhelm Gunkel bilden den Vorstand. Weitere aktive Gründungsmitglieder sind Frank Martin, Wolfgang Zindler, Ralf Heibrok, Frank Dieckmann, Ulrich Knoche, Thomas Pollmeier, Cristina Zanotti, André Geske und Hubert Erichlandwehr.

Mitgliedschaft ab zwei Euro

Über reichlich Erfahrung bei der Organisation von sozialem Engagement verfügen Ralf Heibrok und Frank Dieckmann von der Schornsteinfeger-Glückstour zugunsten krebskranker Kinder. Heibrok scherzt: »Die Zusammenkünfte hier waren besser als Fernsehen.« Und dann ganz ernst: »Die Menschen müssen wieder mehr miteinander reden und aufeinander zugehen.« Dann sei auch gegenseitige Hilfe möglich.Nicht nur Schornsteinfeger bringen Glück, auch das Kleeblatt gilt als Glückssymbol. Deshalb ist das Kleeblatt im Vereinslogo und auf dem Antragsformular des Vereins zu finden. Kleine Kleeblätter zum Verteilen hat Frank Diekmann aus Holz ausgesägt.

Eine Mitgliedschaft ist ab zwei Euro im Monat möglich, auch praktisch helfende Hände sind gern gesehen. Die Mitglieder treffen sich jeden ersten Mittwoch im Monat, immer an wechselnden Orten.

Wer mehr über den neuen Verein wissen möchte, Helfer oder Mitglied werden will, kann sich an Wilhelm Gunkel, Tel. 0172/5240071, an Natascha Erichlandwehr, Tel. 0171/8888475, und per E-Mail info@fortuna-shs an den Vorstand wenden. Der Internetauftritt ist mittlerweile freigeschaltet. Den hat Mike Altemeier für den Verein erstellt.

www.fortuna-shs.de