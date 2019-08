Von Bernd Steinbacher

Noch wird ein bisschen Fantasie benötigt, um zu ahnen, wie schön die neuen Räume in der Pollhansschule werden, doch zu sehen ist schon jetzt, dass die Kinder in den hellen Räumen viel mehr Platz haben werden.

Zurzeit haben die Handwerker das Sagen, doch bis zum Schuljahresbeginn werden zumindest die Arbeiten erledigt sein, die Staub, Dreck und Lärm mit sich bringen. Davon geht Architektin Carola Kling vom Gebäudemanagement der Stadtverwaltung aus.

Im neuen Anbau und im Altbau werden neue Kabel verlegt, zum einen für die neue Lautsprecheranlage und für die EDV. WLAN und Netzwerkdosen sollen dafür sorgen, dass die Schule auf dem Stand der Technik ist. »Eine Aufwertung des Altbaus findet statt«, sagt Carola Kling. Neu sei auch die Sicherheitsbeleuchtung, die es bisher nicht gegeben hat.

In der Aula sah es in der vorherigen Woche noch wie auf einer Großbaustelle aus, an anderen Stellen im Schulgebäude sind die Türdurchbrüche erfolgt und der Maler war schon da. Bis die Kinder wieder in die Schule kommen, wird noch gründlich geputzt und aufgeräumt.

Wasserschaden: Anstrich der neuen Wand muss verschoben werden

Ein Problem lässt sich bis dahin allerdings wohl noch nicht lösen. Beim Bau der Wand im Eingangsbereich zur Aula gab es einen Wasserschaden. Statt der bisher mobilen Wandelemente steht nun eine feste Wand dort, doch bei den Arbeiten ist die Fußbodenheizung beschädigt worden. Die Trockner laufen, doch der Anstrich der neuen Wand muss verschoben werden.

So etwas kann bei einem solchen Bauvorhaben passieren, die Versicherungen werden zahlen. Mehrkosten entstehen der Stadt dadurch nicht, schätzt Carola Kling die Lage ein. Die Decke würde noch rechtzeitig vor Schulbeginn verkleidet. Weitere Arbeiten erfolgten später im Altbau nach Unterrichtsschluss.

Für den Anbau war ohnehin mehr Zeit eingeplant. Die Fertigstellung soll in diesem Jahr, spätestens aber im Frühjahr 2020 erfolgen. »Wir sind mit dem Architekturbüro Stüwe sehr zufrieden«, sagt Kling. Es gebe zahlreiche Gewerke zu koordinieren, und das laufe gut.

Die Stadt investiert in die neuen Räume der Offenen Ganztagsschule und die Anpassung etwa 3,2 Millionen Euro. Der Schulhof wird erst im nächsten Jahr umgestaltet. Das wäre parallel zu den laufenden Baumaßnahmen nicht möglich gewesen.