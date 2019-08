Von Uschi Mickley

Mehr als 3000 Besucher strömten am Freitag und am Samstag auf das Gelände am Hallenbad, um auf dem kultigen Umsonst-und-Draußen-Festival abzufeiern. Bunt, laut und friedlich ist es mit 15 Bands und krachenden Bässen und Gitarren zu Ende gegangen. Am Freitagabend haben die harten Jungs der Metal-Bands die Menge fest im Griff. Einen Steinwurf davon entfernt legen DJs der Region Elektro in ihrer ganzen Bandbreite auf.

Holter Meeting 2019 Fotostrecke

Foto: Uschi Mickley

Neue E-Bühne

An der neuen, aufwändig gestalteten E-Bühne kommt das Festival bereits vor Sonnenuntergang in Schwung. Dort hat sich eine ansehnliche Besuchermenge formiert, die zu ekstatischen Klängen tanzt. Arabella Gebauer und René Schmidt, zwei Fans aus dem Ort, haben das Novum gerade für sich entdeckt und sind ganz begeistert. »Das ist genau unser Genre und die Lounge ist total gemütlich. Drei DJs kennen wir sogar persönlich«, freuen sich die beiden.

Vor der Hauptbühne bildet sich derweil der erste Mosh-Pit, als der Headliner Soulbound mit Hardcore-Metal die Bühne stürmt. Meterhohe Flammen schießen in die Höhe, während sich Sänger Johnny mit akkurater Stimme in den Abend hinein röhrt und eine höllisch gute Show abliefert. Schwarz gekleidete Fans stampfen die Füße in den staubigen Boden und lassen ihre schweißgetränkten Mähnen kreisen.

Lehrer und Sanitäter werden zu Stars

Am Samstagnachmittag drängen sich Fans bei sengender Hitze weniger vor den Bühnen, sondern füllen schattige Plätze an den Ständen aus. Zum Auftakt hält »Mobbing Dick«, die Lehrerband des Gymnasiums, die Besucher mit einem rockigen Hit-Mix bei Laune.

Die Hitze hat den Veranstaltern, Bands und auch den Fans einiges abverlangt. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad ist jede Abkühlung eine gelungene Attraktion. Auf der Festival-Wiese wird ein Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes mit einem Wasserschlauch zum Star. Camper zwängen ihre Füße nicht in Schuhe, sondern kühlen sie in Pools und Eimern ab.