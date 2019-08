Von Manuela Fortmeier

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Nur ganz langsam und anfangs skeptisch haben sich die Kinder Tom-Henry, Luca und Jonas beim Sommerfest des Hegerings Schritt für Schritt an den Greifvogel von Hans-Ulrich Klose herangetraut.

Doch schnell gab der Falkner, der seinen amerikanischen Wüstenbussard auf seiner durch einen Falkner-Handschuh geschützten Hand hält, Entwarnung: »Ihr könnt ruhig näher kommen, nur nicht anfassen, bitte.«

Nicht nur um Geselligkeit zu erleben, sondern auch, um über das Jagdwesen und über die Zusammenhänge und Abläufe der Natur zu informieren, war das Sommer-und Familienfest für den gut 240 Mitglieder starken Hegering ein wichtiger Termin.

Rollende Waldschule

Bei bestem Sommerwetter gab es am Sonntagnachmittag rund um das Liemker Pfarrheim für alle Besucher viel zu erleben. Falkner Hans-Ulrich Klose und sein Mitstreiter präsentierten gleich zwei amerikanische Wüstenbussarde, die mit englischen Namen oftmals als »Harris Hawk« bezeichnet werden und in den heimischen Gefilden nicht in der Natur aus nächster Nähe zu sehen sind.

Immer wieder gaben die Falkner ihr Fachwissen über die mittelgroßen Greifvögel an die Besucher weiter. So erklärte Klose, »dass der Wüstenbussard zur Familie der Habicht-Arten gehört und die einzige Greifvogelart ist, die in Gruppen jagt«.

Begeisterung ruft auch die rollende Waldschule der Kreisjägerschaft bei den jungen Festbesuchern hervor, bei der es viel zu erkunden und Wissenswertes zu erfahren gibt. Mit viel Geduld und Fachwissen beantwortet Bianca Meetz, Obfrau für den Lernort Natur beim Hegering, die Fragen. »Wir wohnen ländlich und kümmern uns um die Tiere, wenn unser Onkel in Urlaub ist. Tiere brauchen Nahrung und Schutz«, hat sich der neunjährige Lennard viele Gedanken um das Wohl von Tieren gemacht. Seine jüngere Schwester Charlotte hört Meetz zu, während sie ein Bild mit einem Fuchs ausmalt.

Kinder nutzen die Hüpfburg

All das, ein Kuchenbuffet im Pfarrheim, Wild-Spezialitäten vom Grill am Stand von Ralf Wyrwal, kühle Getränke und eine Hüpfburg rundeten das Sommerfest ab.

Den ganzen Nachmittag herrschte auf dem Gelände hinter dem Pfarrheim reger Betrieb. Die Jäger konnten die Besucher über ihre Arbeit informieren. Zu Gast in Liemke war auch der stellvertretende Vorsitzende der Kreisjägerschaft Gütersloh, Ulrich Bultmann, der sagte: »Wir Jäger sind aufgefordert, den in diesem Jahr durch das sehr gute Nahrungsangebot entstandenen, stark angestiegenen Wildschweinbestand durch Abschuss zu verringern. Neben allen anderen Regionen ist das gerade für den Kreis Gütersloh von großer Bedeutung.«

»Unser Hegering hat aktuell gut 140 Mitglieder, und für uns ist das Regulieren von Schalenwild und Rehwild als jagdliche Herausforderung zu sehen«, sieht Hegeringleiter Wilfried Schmelter eine Aufgabe. Die Jäger merkten, dass in der Region Fasane, Kaninchen und Hasen weniger geworden seien. Als möglichen Grund dafür nannte er »das vermehrte Aufkommen von Füchsen und der nachtaktiven Waschbären, die Allesfresser und schwer zu bejagen seien.