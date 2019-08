Von Matthias Kleemann

»Ich musste mir zuerst in Verl eine Bestätigung der Gesamtschule holen, dann nach Gütersloh zum ZOB«, berichtet Dagmar Potsch. In einem Schreiben an die Stadt fordert die Familie, zur alten Praxis zurückzukehren.

Die Potschs wohnen in Avenwedde. Ihre Tochter könnte auch eine Gesamtschule in Gütersloh besuchen. Diese läge – rein rechnerisch – näher, als die Gesamtschule Verl. Die Busfahrt dorthin wäre aber länger und komplizierter als die nach Verl. »Sie muss an der Eimerheide nur in die Linie 85 ein- und am Verler Schulzentrum wieder aussteigen«, so Dagmar Potsch. Für eine Gütersloher Gesamtschule führt der Weg immer zum Umsteigen über den ZOB, wo die Busse häufig Verspätung haben und oft überfüllt sind.

Ratsbeschluss vom Februar

Dirk Hildebrandt, Leiter des Fachbereichs Schule, Sport, Kultur begründet das neue Verfahren mit einem Ratsbeschluss vom Februar dieses Jahres. Bislang galt in Verl ein Ratsbeschluss aus dem Jahr 2000, wonach die Stadt auswärtige Schüler des Gymnasiums mit Verler Schülern bei der Fahrkostenerstattung gleichgesetzt hatte. Dieser Beschluss wurde später auch auf Gesamtschüler von auswärts angewendet, die mit einer Beschulungserlaubnis der jeweiligen Nachbarkommune in einer Verler »Mehrklasse« gelandet waren. Bei allen anderen auswärtigen Gesamtschülern wurde von vornherein eine Zuzahlung verlangt.

Dadurch entstand eine Ungleichbehandlung. Um diese aufzuheben, gab es im Februar dieses Jahres den Ratsbeschluss, dass Fahrtkosten nicht mehr voll, sondern nur noch anteilig in der Höhe übernommen werden, die für den Weg zu nächstgelegenen Schule entstehen würde. Für Schüler des Gymnasiums, die unter den alten Voraussetzungen am Gymnasium aufgenommen wurden, soll die Fahrkostenerstattung aber bis zum Ende der Schulzeit gelten.

Auch das trifft auf die Familie Potsch zu, denn eine weitere Tochter besucht das Verler Gymnasium und bekommt weiterhin das Schulwegticket.

Eltern müssen Preis vorstrecken

Dass sie die Differenz bezahlen soll, akzeptiert die Familie, nicht jedoch den bürokratischen Aufwand, der jetzt betreiben wird. Weil die Gesamtschule offenbar nicht mehr das Schulwegticket der Stadtwerke Gütersloh ausgeben darf, muss für die Tochter jetzt zunächst eine Kundenkarte der OWL Verkehr GmbH und dann das jeweilige Monatsticket erworben werden.

Es kommt noch komplizierter: Weil die Stadt nur noch den günstigsten Preis erstattet, muss die Familie im Vorfeld darauf achten, ob in Monaten mit Ferien- oder Feiertagen nicht Tages- oder Vierertickets günstiger sind. Schließlich sind die Karten mit 80 Euro monatlich auch teurer als das Schulwegticket, das für das gesamte Schuljahr 2018 234 Euro gekostet hat. Zwar bekommen die Familien den Preis erstattet, müssen jedoch in die Vorfinanzierung gehen. »Für manch einen ist das viel Geld«, sagt Dagmar Potsch. »Warum macht man es uns Eltern so schwer?«

»Übliches Verfahren«

Am späten Mittwochnachmittag hat die Stadt eine Stellungnahme zum Thema herausgegeben. Darin heißt es »Über die Abwicklung entscheidet der Schulträger. Die Stadt Verl hat sich ab diesem Schuljahr dafür entschieden, das in den letzten beiden Jahren angewandte Verfahren anzupassen. Es gab zum einen einige aufwändige Rückabwicklungen, zum anderen entspricht das bisherige Verfahren nicht mehr den umsatzsteuerrechtlichen Bestimmungen.

Das jetzige Verfahren ist üblich und wird auch in den Nachbarkommunen so praktiziert.«

Im Klartext: Ein DEinlenken ist nicht zu erwarten.