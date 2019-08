Von Bernd Steinbacher

Der Erfinder mit sozialem Engagement bezeichnete sich selbst als echten Liemker »von Anfang bis Ende«. Fromme ist in Liemke tief verwurzelt. Er war Mitbegründer der Schützenbruderschaft St. Michael Liemke. Mehr als sieben Jahre stand er dem Verein als Brudermeister vor, war später Ehrenbrudermeister. 1983 rief er den Spielmannszug ins Leben. Neun Jahre engagierte er sich als Vorsitzender des Jugendblasorchesters St. Michael Liemke (heute Städtisches Blasorchester).

»Musik hat mir immer viel Spaß gemacht«, hat er häufiger betont. Bis 1996 war Fromme Kreisverbandsdelegierter des Volksmusikerbundes Gütersloh. Auch politisch hat sich Heinrich Fromme in Schloß Holte-Stukenbrock engagiert eingebracht. Von 1984 bis 1989 war er Ratsmitglied.

Unternehmen ständig erweitert

Sein Hauptaugenmerk galt aber immer dem Aufbau des Unternehmens Froli, abgeleitet von Fromme in Liemke. 1962 hat er es gegründet und mit Hilfe seiner Ideen, die oftmals in Patenten endeten, konsequent erweitert. Unvergessen ist sein Satz, als er ein paar Tage vor der Goldenen Hochzeit sagte: »Ich glaube, ich schaffe es nicht, am Donnerstag nicht in der Firma zu sein. Ohne Firma ist es doch langweilig.« Wie eng er mit seinem Unternehmen verbunden war, zeigte sich auch im Juni 2012, als Froli das 50-jährige Bestehen feierte. Er dankte der Geschäftsführung und den Mitarbeitern für ihr Engagement.

Die Vielseitigkeit des gelernten Stellmachers spiegelt sich in der Vielzahl der Produkte aus Kunststoff wider, die er zunächst auf dem Reißbrett, dann im Modell und schließlich in Serie zu Erfolgsprodukten werden ließ. Dabei standen Funktionalität und Qualität immer im Vordergrund. Bestes Beispiel sind Bettunterfederungen, die mit elastischen Federelementen starre Lattenroste ersetzen.

Mit dem Wohnmobil unterwegs

Wann immer es seine Zeit erlaubte, war er im Urlaub mit seinem Wohnmobil unterwegs. Manch ein Mitarbeiter soll bei Urlaubsende des Chefs schon Sorgenfalten auf der Stirn gehabt haben, denn neue Ideen brachte Heinrich Fromme immer mit. »Nur rumsitzen kann ich nicht«, sagte er häufiger. Deshalb hat er sich auch im Ruhestand weiter beschäftigt, sich dem Werkstoff Holz und der Kleintierzucht gewidmet.

Heinrich Fromme hinterlässt seine Lebensgefährtin Heidi Knoke. Seine Ehefrau Maria, die ihm drei Kinder schenkte, ist bereits vor neun Jahren verstorben. Die Beisetzung findet am kommenden Samstag, 31. August, auf dem Friedhof in Liemke statt. Beginn ist um 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Joseph.