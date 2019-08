Von Bernd Steinbacher

Damit der Bürgerentscheid gilt, müssen mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten für Ja oder Nein stimmen. Ist die Wahlbeteiligung zu gering, gilt der Ratsbeschluss von 2016, dass in Liemke gebaut wird.

Sorgen der Anlieger

Um Fragen zu beantworten und ihre Standpunkte deutlich zu machen, hatten die Opposition und die Initiatoren des Bürgerbegehrens am Dienstagabend zu einer Informationsveranstaltung in die Aula des Gymnasiums geladen. Moderator Thorsten Baumgart (FDP-Fraktionsvorsitzender) gelang es, mit neutralen Informationen beide Standorte zu beleuchten. Zur Wahl stehen eine Ecke des ehemaligen Campingplatzes am Föhrenweg mit Erschließung über das Pollhansfeld und ein Grundstück in Liemke an der Kaunitzer Straße/Bachweg. Beide Flüchtlingsunterkünfte sind baugleich geplant, zweigeschossig mit Platz für 50 bis 60 Menschen.

Der Stadt werden bis Jahresende etwa 70 Flüchtlinge zugewiesen, die ihre Aufenthaltsgenehmigung und eine dreijährige Wohnsitzauflage für Schloß Holte-Stukenbrock haben.

Den Fragen der insgesamt mehr als 100 Zuhörer stellten sich nach dieser Einführung Bürgermeister Hubert Erichlandwehr, Marion Herzog (SPD), Britta Rusch (CSB), Lars Pankoke (CDU), Ludwig Rieke (Grüne), Giesela Hörster (Flüchtlingshilfe) und Thorsten Baumgart (FDP).

Erschlißung muss geklärt werden

Die Sorgen der Anlieger des Pollhansfelds reichen von schon jetzt vorhandenen Problemen mit dem Abwasserkanal, über Bäume, die für die Unterkunft zu fällen sind, zu Fragen zum Immobilienwert, falls dort gebaut wird, bis hin zu Erschließungsproblemen. Die Straße Pollhansfeld und der Föhrenweg würden keinen weiteren Verkehr vertragen. Bürgermeister Hubert Erichlandwehr widersprach, dass Baracken entstehen. Es seien Unterkünfte, keine billigen Container. Dagegen habe man sich bewusst entschieden.

Der Bürgermeister und auch Britta Rusch, CSB-Fraktionsvorsitzende, machten deutlich, dass für den Campingplatz ohnehin die Erschließungsfragen zu klären sind, unabhängig davon, ob die Flüchtlingsunterkunft, dorthin kommt oder nicht. CDU-Fraktionsvorsitzender Lars Pankoke sagte, die CDU halte am Ratsbeschluss fest, dass die Flüchtlinge dezentral in allen Ortsteilen untergebracht werden sollen. Giesela Hörster beschrieb, dass die zentralere Unterbringung Vorteile für die Flüchtlinge, wie kürzere Wege zu Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten und Bahnhof habe. Das erleichtere Integration und auch die Arbeit der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer. Eine Frau warf den Flüchtlingen Bequemlichkeit vor, sie müsse auch weit zur Arbeit fahren. Gut vier Kilometer aus Liemke seien doch zu überwinden.