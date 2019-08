Von Bernd Steinbacher

Die Deckel werden jetzt verteilt, unter anderem auf dem Abendmarkt am 6. September auf dem Holter Kirchplatz. Auf den Bierdeckeln wird für die Pollhans-Ausstellung im Kulturforum am Altenkamp geworben. Sie wird am Sonntag, 29. September, um 11 Uhr eröffnet.

Als Vorgeschmack auf Pollhans gibt es dort zur Eröffnung Bier, Würstchen, Kaffee und Kuchen. Die Idee mit den Bierdeckeln hatte Ulla Lehmann. Sie bildet mit Erna und Friedrich Dransfeld, Marita Knoke-Seydel und Günter Potthoff die Archivgruppe des Fördervereins Industriemuseum.

Vorbereitungen seit Jahresbeginn

Diese Gruppe bereitet seit Jahresbeginn die große Ausstellung vor. Am Eröffnungssonntag ist bis 18 Uhr geöffnet. Zu sehen ist die Schau bis zum 21. Oktober, jeweils samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall, das ist schon jetzt sicher. Alte Dokumente und Fotos an den Wänden zeugen von der Geschichte des bedeutenden Marktes, der drei Standorte in der Stadt hatte. An Material mangelt es nicht. »Wir haben viel zu viel«, sagte Friedrich Dransfeld bei der Vorstellung der bisherigen Arbeit.

Günter Potthoff ist dennoch immer auf der Jagd in verschiedenen Archiven, um noch ältere Dokumente zu finden, die den Markt belegen. »Das macht Spaß.« Manch spannende Geschichte hat er dabei entdeckt. Hinschauen und Lesen werden deshalb ein Vergnügen. In Lesemappen werden auch aufgearbeitete Dokumente zu sehen sein.

In einer Vitrine werden zudem besondere Originale gezeigt. Dank des Geldes über den Heimatscheck, eine Landesförderung, konnte in der Buchbinderei Bethel historisches Material gesichert und aufbereitet werden. Viel Arbeit stecken Marita Knoke-Seydel und Ulla Lehmann ins Abschreiben der Dokumente, in deren Digitalisierung und Archivierung.

Sehenswerter Film von 1972

Verraten sei hier schon mal, dass auch der Film über Pollhans aus dem Jahr 1972 absolut sehenswert ist. Er wird in der Ausstellung gezeigt. Aus 24 Minuten Schmalfilm wurden durch den Einsatz von Michael Hallau 12 Minuten Kurzweil mit Text der Sprecherin Lea Winsel. Friedrich Dransfeld hatte als junger Lehrer an der Hauptschule mit Schülern der Film-AG diesen Film erstellt.

Die Ausstellung ist die eine Seite, die Aufarbeitung der Geschichte des Pollhans-Marktes die andere Seite. »Es wird ein Verzeichnis aller Dokumente über Pollhans, die wir haben, erstellt, analog und digital. Wir leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Stadtgeschichte«, betont Potthoff. Und Dransfeld kann sich vorstellen, eine kindgerechte Version den Schulen zur Verfügung zu stellen, wenn es im Unterricht um Heimatgeschichte geht – an Pollhans kommt da keiner vorbei.