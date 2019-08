Von Bernd Steinbacher

Er geht auf Spurensuche nach verschwundenen Gebäuden im Stadtgebiet, die einst wichtig waren. »Die Tenge-Rietberg-Straße hätte auch Zur alten Ziegelei heißen können«, sagt Potthoff. Er hat sich in seinem Buch »Zur Geschichte der Domäne Holte« ausführlich mit der Gräflich-Fürstlichen Ziegelei zur Holte beschäftigt. Ziegeleien gab es in der Region wegen des reichlich vorkommenden Lehms viele, doch diese nahe der Versöhnungskirche gilt als älteste.

Aus den Quellen ist ersichtlich, dass bereits im 17. Jahrhundert im Holter Wald Geschiebelehm abgebaut wurde. Es ist sogar ein Ziegelofen nachgewiesen, der die Ziegel für das Rietberger Schloss lieferte. Die Ziegelei hatte ihre Blütezeit von 1730 bis 1756 und 1768 bis 1774 und von 1780 bis 1805. Nachgewiesen ist sie bereits für 1672, der Teich in der Nähe, der so genante Tegelteich, für 1702.

Zur Bedeutung der Ziegelei führt Potthoff aus, dass sich die Grafschaft Rietberg durch die eigene Herstellung von Ziegeln und Dachpfannen unabhängiger von Importen machte. Ziegel wurden beispielsweise für den Bau der Kaunitzer Kirche St. Maria Immaculata verwendet. Gebrannt wurde nach Vorgaben der Förster mit minderwertigem Holz. Für das Schloss in Rietberg wurde aber sogar Steinkohle aus Dortmund herbeigeschafft, damit aufgrund der höheren Temperaturen die Ziegel eine hohe Qualität erhielten.

Tenge nahm die Ziegelei wieder in Betrieb

Die Ziegelei wurde 1817 stillgelegt. Friedrich Ludwig Tenge kaufte 1822 die Grafschaft Rietberg und damit auch die Ziegelei, die wieder in Betreib genommen wurde. Dafür gibt es Belege. Wann genau die endgültige Stilllegung erfolgte, ist nicht erwiesen.

Potthoff hat in seinem Buch Unmengen an Belegen gesichtet, die ein Bild jener Zeit zeichnen. 1744 wurden beispielsweise von der Ziegelei zur Holte 2700 Backsteine nach Rietberg zur Errichtung des herrschaftlichen Hauses gefahren. Die Namen der Fuhrleute und ihr Lohn ist bekannt.

Durch solche Beispiele bleibt Geschichte lebendig, meint der Heimatforscher, der schon als Kind auf Zeugnisse der Ziegelei gestoßen ist. »Beim Blaubeerenpflücken haben wir uns schon mal in den Tümpeln, in den ehemaligen Lehmstichen, vor dem Förster versteckt«, so Potthoff. Wer Blaubeeren sammeln wollte, musste damals 50 Pfennig für einen Erlaubnisschein bezahlen.

Im Laufe der Jahrhunderte sind viele Ziegelstiche ausgetrocknet oder zugeschüttet worden, mit Müll oder Abfällen aus Sägewerken. Laub und Holzreste taten ihr Übriges. Aufmerksame Spaziergänger durch den Holter Wald können noch einige Stellen entdecken, aus denen die Vorfahren unter großen Mühen den Lehm geholt haben.