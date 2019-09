Von Christian Müller

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Nur knapp hat ein Geschoss vermutlich aus einem Luftgewehr am Montagabend eine Mutter (45) und ihre Tochter (15) verfehlt. Beide saßen auf der heimischen Terrasse, als beim Kartenspielen ein Schuss fiel und an der Hausfassade abprallte. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.