Die Stadt hatte das ehemalige Hotel mit Gaststätte an der Kaunitzer Straße gekauft, um Reserven für die Unterbringung von Flüchtlingen zu haben. Lange stand das Haus leer, inzwischen sind in den Obergeschossen sechs Wohnungen an Geflüchtete vermietet worden. Das Erdgeschoss mit dem Thekenraum, Küche, einem Saal, Restaurantbereich, Büro und Nebenräumen steht leer. »Im Erdgeschoss könnte eine Begegnungsstätte errichtet werden, die Angebote für jedermann zur Verfügung steht. Denkbar wäre ein Unterrichtsort für die Kreismusikschule, ein Ort für vereinsunabhängige Seniorenangebote, Angebote für Geflüchtete, ein offener Treff für Gruppen wie Chöre«, hat die Stadtverwaltung vorgeschlagen. Für ein Konzept und die Umsetzung gebe es Fördermöglichkeiten.

Die CDU hat nichts dagegen, dass die Flüchtlingshilfe das Erdgeschoss für Angebote mit Flüchtlingen und Einheimischen nutzt, sagten Karin Rüterbories und Maik Dück. Grundsätzlich will die CDU aber keinen Bürgertreff. Dies hat für einige Irritationen im Ausschuss gesorgt. »Warum sollen sich dort keine Bürger mit den Geflüchteten treffen?«, fragte Bruno Reinke (Grüne). Dass Integration nur funktioniere, wenn Einheimische und Geflüchtete zusammen etwas unternehmen, betonten Britta Rusch (CSB) und Marion H erzog (SPD) ebenso. An der Frage rieben sich die Parteien, bis Karien Rüterbories sagte, »die Flüchtlingshilfe kann Hiesige hereinholen. Aber wenn die Flüchtlinge das Haus nicht mehr brauchen, soll die Nutzung des Erdgeschosses eine andere Nutzung nicht blockieren.«

Ein Kommentar von Monika Schönfeld

Seit Jahrzehnten scheut die CDU einen städtischen Bürgertreff wie der Teufel das Weihwasser. Im Buschkrug sollen sich Geflüchtete und Einheimische treffen – ja, aber einen offiziellen Bürgertreff will die CDU dort auf keinen Fall, um die Nutzung nicht langfristig festzulegen. Und schon gar nicht soll dort viel investiert werden. Ihre Argumentation konnte die CDU im Ausschuss erst nach Irritationen entfalten. Und so schlug die Diskussion unnötige Kapriolen. Das muss besser werden.