Von Monika Schönfeld

Dass die Senioren eine »Macht« darstellen, zeigte Kosubek anhand der Ergebnisse der Europawahl. 33 Prozent der 60- bis 69-Jährigen und 47 Prozent der 70-Jährigen und Ältere haben laut Infratest Dimap CDU gewählt. »Wir haben in der Stadt den Abbau der Bänke am Hallenbad kritisiert. Das löst nicht das Problem, dass dort Jugendliche ihren Müll hinterlassen.« Die Senioren-Union setzt sich für eine Ehrenamtskarte ein und votiert für die Unterbringung der Flüchtlinge in einer Unterkunft, die nach ihrer Meinung in Liemke gebaut werden soll.

Die Senioren-Union in Schloß Holte-Stukenbrock hat zurzeit 146 Mitglieder. Im Kreis Gütersloh werden 976, in NRW 23.325 und im Bund 57.000 Mitglieder gezählt. Der Bundesverband setzt sich dafür ein, ein Konzept für die Digitalisierung der älter werdenden Gesellschaft vorzulegen, damit die älteren Offliner nicht im Abseits stehen. »Wir bieten Veranstaltungen an zum Online-Banking und zur Benutzung der Bankterminals. Per E-Mail oder WhatsApp kann man auch in Verbindung mit den Enkelkindern bleiben. Das beugt der Isolation vor«, sagt Kosubek.

Stolz ist Kosubek darauf, dass die Veranstaltungen der Senioren-Union mit durchschnittlich 42 bis 45 Teilnehmern immer gut nachgefragt sind. Den Neujahrsempfang mit Ralph Brinkhaus besuchten sogar 110 Teilnehmer, den Politischen Aschermittwoch mit Elmar Brok 70.

" „»Außerdem ist der Begriff Bürgertreff für uns negativ besetzt. Das hat was aus den 68ern.«“ Lars Pankoke "

Gastredner der Versammlung war der CDU-Fraktionsvorsitzende im Rat, Lars Pankoke. Er begründete, warum die CDU im Buschkrug keinen offenen Bürgertreff will. »Langfristig wollen wir das ganze Gebiet entwickeln. Die Stadt hat dort noch mehr Grundstücke. Ein Bürgertreff könnte eine spätere Entwicklung blockieren. Außerdem ist der Begriff Bürgertreff für uns negativ besetzt. Das hat was aus den 68ern.« Pankoke sagte, dass im Erdgeschoss die Flüchtlingshilfe arbeiten soll. »Nach Absprache können dort auch Vereine aktiv werden oder Chöre proben.«

Weiteres wichtiges Thema seien die Schulen. »Wir haben uns für die Gesamtschule entschieden und werden keine Kosten scheuen und das gesamte Repertoire raushauen. Die Zukunft unserer Kinder ist uns das wert. Auch das Gymnasium hat mit der Rückkehr zu G9 Baubedarf«, sagt Pankoke.

Auf dem Gelände des ehemaligen Campingplatzes am Föhrenweg könnte außerdem ein weiterer Kindergarten entstehen. »Wir bleiben dabei, dass eine weitere Flüchtlingsunterkunft nach Liemke gehört, um die Menschen dezentral zu verteilen und damit die Integration zu vereinfachen. Aber wir lassen die Bürger entscheiden und haben dafür mit dem Ratsbürgerentscheid den Weg frei gemacht.«

Die CDU wolle den Familienpass, der nur wenig in Anspruch genommen wird, einem größeren Kreis öffnen, so dass Familien mit Kindern in den Genuss von Vergünstigungen kommen.