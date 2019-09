Von Monika Schönfeld

Die Revierförster Christoph Wiegand (Verl und Schloß Holte-Stukenbrock), Dieter Wortmeier (Gütersloh) und Peter Heidmeier (Minden-Lübbecke) beobachten das seit Jahren. »Man sieht, dass manche Kinder noch nie im Wald waren. Sie stolpern über Äste und Wurzeln und gucken nicht mehr nach unten.« Kinder könnten mit dem Wald nichts mehr anfangen. »Damit geht die Identifikation verloren. Was man nicht kennt, kann man nicht schätzen.«

Dem wirken die 18 Revierförster des Regionalforstamtes OWL mit den Waldjugendspielen entgegen. Von Montag bis Mittwoch werden allein 500 Viertklässler aus Verl und Schloß Holte-Stukenbrock im Wald am Segelflugplatz an elf Stationen den Wald kennenlernen.

Seit 20 Jahren bietet der Landesbetrieb Wald und Holz gemeinsam mit der Deutschen Schutzgemeinschaft Wald und der Kreisjägerschaft die Waldjugendspiele an. »Das wird von den Schulen nach den Sommerferien gern genutzt«, sagt Wortmeier.

Spaß und ein bisschen Wissen

Und die Kinder finden den Tag auch klasse. Am Montag sind jeweils drei vierte Klassen der Grundschule am Bühlbusch aus Verl und der Katholischen Grundschule Stukenbrock unterwegs an den Stationen. »Cool. Nur dass es regnet, ist nicht so toll«, sagen Erlina und Alina, beide neun Jahre alt. Beim Fühlen ohne Gucken hat Alina die Feder, den Knochen, den Stein und das Schneckenhaus erkannt. Einige Kinder haben sich gar nicht getraut, in die Kiste zu fassen. Dafür sehen sie mehr als andere, was nicht in den Wald gehört – eine Batterie, eine leere Flasche und einen Stift finden die Kinder.

»Es geht um Spaß und ein bisschen Wissen – ohne dass es dafür Noten gibt. Wir arbeiten ganz einfach mit Gucken, Tasten, Fühlen und Sehen«, sagt Christoph Wiegand.

Am glücklichsten dürften Edwin, Emir und Maddox sein, die den Teil eines Windschweinschädels gefunden haben und mit in die Schule nehmen dürfen. An der Station von Peter Heidmeier vergleichen sie ihr Fundstück mit dem Präparat, das auch noch den Unterkiefer hat. Heidmeier zeigt ausgestopfte Tiere und Bilder von Eichhörnchen, Fuchs, Ameise, Wildschwein, Pinguin und Rehbock und fragt, welches Tier nicht in den Wald gehört.

Die Kinder sehen, dass die beiden trockenen Sommer alle Fichten zerstört haben. »Ein Drittel des gesamten Waldes besteht aus Fichten. Hier im Flachland sterben sie flächendeckend ab«, sagt Dieter Wortmeier. Den Flachwurzlern fehlt Wasser, das zur Harzbildung benötigt wird. Das Harz schützt vor dem Borkenkäfer (Buchdrucker und Kupferstecher). Auch Buchen sterben bereits ab und werden vom Buchenborkenkäfer befallen, wenn nicht nächstes Jahr mehr Regen fällt. Die Kiefer, härter im Nehmen, hält sich noch ganz gut, wird aber vom Käfer mit Namen Waldgärtner bedroht. Möglicherweise könnten Robinien und die Traubenkirsche die neuen Waldbäume werden.