Von Uschi Mickley

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Der Sender Heideverein hat einen neuen König: Um 18.15 Uhr brandet am Sonntag Jubel auf. Der hölzerne Adler wackelt bereits mächtig, als er von Hans-Josef Dresselhaus ins Visier genommen wird.

Während sich der Thronanwärter im vergangenen Jahr nach einem »Endlos-Kampf« noch geweigert hatte, mit Keulen auf den Adler zu zielen, greift er diesmal beherzt zum Gewehr. Mit Trachtenhemd und Lederhosen bekleidet, drückt er präzise ab. Die Zuschauer reagieren überrascht, als der Vogel nach 206 Schüssen im Ganzen krachend aus dem Kugelfang fällt.

Oktoberfeststimmung herrscht auf dem Festplatz am Ebbinghausweg. An einer großen Schar von Gratulanten muss sich die neue Majestät vorbeikämpfen, bevor sie von Fahnenträgern feierlich in das Festzelt geleitet wird. Mit seiner Ehefrau Paula regiert der 61-jährige für die kommenden zwölf Monate das »Heidevolk« im Ortsteil Sende.

Seine Reaktion auf die Proklamation ist der freudige Ausruf: »Ich bin gerne euer König geworden und werde mein Bestes geben, damit wir alle viel Spaß miteinander haben werden. 30 Liter Freibier für alle.« Die Würdigung des Vereinsvorsitzenden Conny Jungeilges folgt prompt: »Jetzt ist er in Rente, hat die Kühe verkauft und hat nun Zeit für uns.« Hans-Josef Dresselhaus und seine Ehefrau Paula bekommen die Königskette unter großem Applaus vom scheidenden Königspaar Nico Arns und Anita Janzen überreicht.

Mehrfach schon die Königswürde errungen

Der Liemker Landwirt ist gerade in den Ruhestand gegangen und hat den Hof an seinen Sohn Mathias übergeben. Seit dem Jahr 2000 ist er Mitglied im Heideverein.

Während er sich in Sende erstmals die Königswürde sichern konnte, hatte hat er bei der Schützenbruderschaft St. Michael Liemke bereits mehrfach den Thron bestiegen. 1996 wurde er Bezirkskönig und Schützenkönig, sowie 2011 Kaiser in Liemke.

Bei idealen Wetterbedingungen hatte er sich auf der Zielgeraden mit vier Thronanwärtern einen spannenden Wettkampf geliefert.

Die Insignienschützen sind Jörg Lütgert (Krone mit dem 40. Schuss), Gerd Hahn (Zepter mit dem 91. Schuss) und Dominik Wannhof (Apfel mit dem 118. Schuss).

Jubel gab es auch zuvor beim Keulenwerfen auf den Kinderadler. Neuer Kinderkönig ist Lennox Hüttenhölscher (6 Jahre), Apfel und Krone holte sich sein Zwillingsbruder Matteo Hüttenhölscher. Den linken Flügel holte Merle Reineke, den Schwanz Finn Masmeier, das Zepter Zoe Schöpp­ner und den rechten Flügel Lara Krypczek.