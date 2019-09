Von Monika Schönfeld

Albrecht Pförtner, Geschäftsführer der Pro Wirtschaft GT, ist ein Freund deutlicher Worte. In seinem Strukturbericht, den er im Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss gegeben hat, sagt der oberste Wirtschaftsförderer im Kreis Gütersloh, betrachte man das Bruttoinlandsprodukt, spiele der Kreis Gütersloh in der Champions-League.

Es gebe aber Alarmfaktoren. »Eine Ausbildungsquote mit einer 3 vor dem Komma geht gar nicht.« Schloß Holte-Stukenbrock hat eine Quote von 3,5 Prozent (Auszubildende pro 100 Beschäftigte), der Kreis hat im Durchschnitt 4,3. Er kenne in der Stadt ein großes Unternehmen, das gar nicht ausbilde. »Dann braucht man sich über Fachkräftemangel nicht zu beklagen.«

Die Unternehmen müssten dringend etwas tun und zwar mit den Jugendlichen, die da seien. Über Mängel in der Ausbildungsfähigkeit zu klagen, bringe nichts. »Wir haben keine anderen Jugendlichen, also müssen die Betriebe sich um die kümmern, die da sind.« 51 Jugendliche im Alter von 15 bis 25 Jahren sind in der Stadt arbeitslos. »Die Quote ist hoch, weil wir ein Kreis sind mit vielen jungen Menschen.«

Sondereffekt

Ein »Sondereffekt« verzerrt die Statistik. Der durchschnittliche Lohn in der verarbeitenden Industrie und das explosionsartige Ansteigen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in einem Jahr von knapp 9000 auf knapp 12.500 hat Pförtner stutzig gemacht. Das liegt daran, dass ein Unternehmen aus der Ernährungswirtschaft seinen Betriebssitz von Gütersloh nach Schloß Holte-Stukenbrock verlegt hat – damit auch 3000 Mitarbeiter, die allerdings tatsächlich nicht in der Stadt arbeiten. Aus diesem Grund hat Schloß Holte-Stukenbrock erstmals in seiner Geschichte einen positiven Pendlersaldo. »Wir müssen sehen, wie wir das aus der Statistik bekommen«, sagt Pförtner.

Unterdurchschnittlich

Mit knapp 70 Prozent sind die Beschäftigten in Schloß Holte-Stukenbrock Facharbeiter. Deshalb unterdurchschnittlich vertreten sind die Helfer (17 Prozent) mit geringerer Qualifikation und die Spezialisten (entspricht dem Bachelor-Abschluss, 8,8 Prozent) und die Experten (Master-Abschluss, 5,3 Prozent). Die Tätigkeiten der Facharbeiter werden sich im Lauf der Digitalisierung am stärksten verändern. Das sei ernüchternd. »Die Wirtschaftsstruktur ist, wie sie ist. Ziel muss sein, den Experten- und Spezialistenanteil zu erhöhen. Das dauert aber zehn bis 15 Jahre.«

»Uns fehlt der Konsens, dass Digitalisierung wichtig ist – und unumkehrbar.« Deutschland sei spät gestartet. Die Pro Wirtschaft wird deshalb in die Offensive gehen und 2020 » Digital bewegt « für alle Gruppen vom Dummi bis zum Spezialisten anbieten. »Befähigen Sie ihre Schulen. Ipads sind selbstverständlich. Machen Sie Weiterbildungen. Fangen Sie an, auch ohne Konzept.«

Ein Kommentar von Monika Schönfeld

Albrecht Pförtner muss sich vorkommen wie der Rufer in der Wüste. Schwer einzusehen, dass in der Wirtschaftsstruktur einiges im Argen liegt, wo es uns doch so gut geht. Beste Erkenntnis: Die Struktur ist, wie sie ist, und damit muss man leben. Es nutzt nichts, dass Unternehmen klagen, sie finden keine Fachkräfte. Die müssen sie sich selbst heranziehen. Es nutzt nichts, über mangelnde Kenntnisse der Schüler zu meckern. Unternehmen müssen ihnen das beibringen. Ein bisschen mehr Machen statt Jammern täte uns gut.