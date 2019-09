Von Monika Schönfeld

Der Umweltausschuss berät diesen Mittwoch den Antrag des Jugendparlaments, den Klimanotstand auszurufen. Unterstützt wird der von Bündnis 90/Die Grünen und SPD. Die FDP hat einen Alternativvorschlag unterbreitet.

Die CDU will den Begriff »Notstand« vermeiden, aber handelt unter der Maxime, nicht verbieten, sondern anbieten zu wollen. »Verbote und Verpflichtungen sind immer das letzte Mittel. Wir wollen informieren, prämieren und damit Anreize schaffen.«

»Wir haben den Antrag an den der Kreis-CDU angelehnt und an die örtlichen Gegebenheiten angepasst«, sagt Klaus Dirks, ebenfalls Vorsitzender des Kreis-Umweltausschusses. Die Christdemokraten sagen, Schloß Holte-Stukenbrock sei in Sachen Umweltschutz im Kreis führend. »Das Thema Klimaschutz ist zu wichtig, um es hysterisch zu behandeln. Der Prozess bedarf der Versachlichung. Es muss sich in den Köpfen verankern, dass es sich um eine gesellschaftliche Verantwortung handelt.«

Aus der Fridays-For-Future-Bewegung hat die CDU eine Lehre gezogen: »Wir haben über die bisherigen Maßnahmen, die wir in der Stadt schon gemacht haben, zu wenig geredet. Das muss sich ändern. Die Leute müssen wissen, dass hier bereits viel passiert«, sagen Dirks, Pankoke und Hayk.

Was die Klimadiskussion auch gezeigt habe, ist, dass die Jugendlichen, die sich fürs Klima einsetzen von vielen Leuten verunglimpft und angegangen werden. Auf der anderen Seite werden Politiker kriminalisiert. »Der Umgang miteinander muss wieder respektvoll werden.«

Grundsätzlich lehnt die CDU den Begriff Notstand ab, weil das bedeutet, dass Regeln außer Kraft gesetzt werden. »Das kann höchsten auf Kommunen zutreffen, die noch gar nichts für den Klimaschutz tun. Der Antrag zum Klimanotstand enthält Forderungen, die wir nicht unterschreiben.«

Christian Hayk sagt, das Jugendparlament »will oben anklingeln«, nicht die kommunale Arbeit kritisieren. Die CDU wolle allerdings alle Maßnahmen auch bewerten und sehen, ob es effizient ist, Geld und Energie in sie zu stecken. »Wir wollen Symbolpolitik vermeiden und sind gegen Placebos im Klimaschutz.« Maßnahmen müssten wirksam und zielführend sein. Die Einbindung der Stadtwerke sei sicherzustellen.

Ergebnis der Arbeitssitzung der CDU mit dem Jugendparlament sei die Idee, in der Stadt den Einsatz von Geothermie zu prüfen. Energetische Maßnahmen an städtischen Gebäuden sollen vorgezogen oder beschleunigt werden. Alle geeigneten kommunalen Flächen sollen Blühwiesen, für Photovoltaikanlagen mit Berechnungen geworben werden, die der Wirklichkeit standhalten.