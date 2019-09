Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Seine Dialogbereitschaft und sein Gerechtigkeitsempfinden hat Spuren in der Stadtverwaltung hinterlassen. Bürgermeister Hubert Erichlandwehr würdigte während der Ratssitzung am Dienstag die Verdienste des Ersten Beigeordneten Bernhard Gebauer, der zum 1. September in den Ruhestand gewechselt ist.

»Höchstens zehn Sätze darf ich sagen, hat mir Bernd Gebauer aufgetragen«, sagte der Bürgermeister und kündigte gleich an, dass er für 50 Jahre ein paar mehr Worte brauche. Als Schulverwaltungsamtsleiter und als Erster Beigeordneter habe Gebauer Weichenstellungen in den Bereichen Schule, Marketing, Kultur und Personalwesen zu verantworten.

Bernd Gebauer hat zwar die Fäden gezogen, sich aber persönlich eher im Hintergrund gehalten. »Hier habe ich noch nie gestanden«, sagte er, als er am Dienstag zum Rednerpult vor den Rat trat. Er hielt Rückblick auf 50 Jahre bei der Stadtverwaltung. »Eine lange Zeit, die ich in Frieden und ohne Katastrophen in einer Kommune verbringen konnte, der es finanziell gut geht.«

Vieles sei erledigt, einiges hätte er gern noch geschafft wie die Digitalisierung der Schulen begleitet und den Anbau ans Rathaus, um den Kollegen für ihre Arbeit mehr Raum zu geben.

»Ich hätte auch gern das erste Glas Wasser aus der eigenen Förderung getrunken. Trinkwasser ist solch ein hohes Gut. Die Wirtschaftlichkeit muss hinter der Notwendigkeit der unabhängigen Trinkwasserversorgung zurückstehen.«

Gebauer sprach in seiner Abschiedsrede zwei Themen an, die ihn bewegen – die Integration und den Umgang mit der Jugend. »Ich denke mir oft, was wäre, wenn ich und meine Familie das Land verlassen müssten. Was möchte ich dort erfahren, wo ich Asyl suche?« Hilfreiche Rahmenbedingungen für Flüchtlinge müssten Thema in der Stadt bleiben. »Es wäre fatal, wenn wir noch eine Parallelgesellschaft erzeugen.«

Notwendig hält er den Dialog mit der Jugend. »Die jungen Menschen beginnen sich zu artikulieren. So engagiert wie heute habe ich noch nie junge Menschen im Jugendparlament erlebt. Sie haben ihre Vorstellungen von Klimapolitik und der Zukunft. Nehmen wir sie ernst.« Es gehe den Jugendlichen nicht um den Begriff Notstand. »Es geht um Inhalte und einen Paradigmenwechsel. Nicht die Kosten stehen an erster Stelle, sondern die Auswirkungen aufs Klima. Und es ist keine Frage, ob wir dann noch Pollhans feiern«, wandte sich Gebauer namentlich an Maik Dück (CDU), der dieses Argument bei einer Fridays-for-Future-Demo aufgebracht hatte. »Jeder will Pollhans feiern. Das bringt die Diskussion nicht weiter. Ich fände es schade, wenn Jugendliche enttäuscht die Diskussionsbühne verlassen würden. In Frankreich lehren uns die ›gelben Westen‹, dass Menschen Frust und Nichtverstandensein dann anders äußern.«

Gebauer zollte seine Anerkennung denen, die ehrenamtlich in den politischen Gremien arbeiten, Argumente und Gedanken vertreten und sich nicht im Recht wähnen, weil sie in einer Mehrheit sind. Es sei eine lohnende Aufgabe gewesen und »eine Ehre für mich persönlich, an der Entwicklung der Stadt mitwirken zu dürfen, in der ich geboren wurde«.

50 Jahre bei der Stadtverwaltung

Bernhard Gebauer (66) hat am 1. September 1969 als Verwaltungslehrling im Amt Verl angefangen und die Gründung der Gemeinde Schloß Holte-Stukenbrock am 1. Januar 1970 miterlebt. »Er war der erste Beschäftigte der neuen Kommune«, sagte Bürgermeister Hubert Erichlandwehr zur Verabschiedung. Gebauer war Fachbereichsleiter und Erster Beigeordneter und hat seine Amtszeit freiwillig über die Altersgrenze hinaus verlängert. 1990 wurde das Schulverwaltungsamt aus dem Hauptamt ausgegliedert und Bernhard Gebauer Amtsleiter. Schon damals hat er diverse Schuldiskussionen begleitet. 1976 wurde die Realschule gegründet, dann gab es in den 90er-Jahren den Wunsch nach einem Gymnasium, eine Gesamtschul-Initiative als Gegenpol, einen neuen Anlauf in der späten 90ern. Im Jahr 2000 nahm das Gymnasium seine Arbeit auf. 2014 wurde die Gesamtschule gegründet, Haupt- und Realschule sind jetzt ausgelaufen. Gebauer wurde erstmals am 14. November 2000 und danach noch zwei mal für jeweils acht Jahre zum Ersten Beigeordneten gewählt.