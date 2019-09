Von Matthias Kleemann

Erfreut sei er, so Bopf, dass viele Besucher spontan und unangemeldet hereinschneien. »Auf der MOW hat sich herumgesprochen, dass man zu Nobilia muss.« Die Möbelordermesse in Bad Salzuflen findet zur gleichen Zeit statt.

Was im vergangenen Jahr begonnen wurde, wird jetzt fortgesetzt. So bietet Nobilia ab sofort Möbel und Lösungen fürs Bad an. Diese wurden zunächst aus den vorhanden Küchenmöbeln entwickelt, jetzt wurde die Palette noch einmal erweitert, beispielsweise um Spiegelschränke oder Waschtische. Dass man damit in eine Marktlücke stößt, zeige allein die Tatsache, dass andere Hersteller es nachmachen, so Bopf. »Vergangenes Jahr war der Probelauf.« Jetzt gebe es eigene Artikelnummern und ein eigenes Verkaufsbuch.

Auch in den Wohnbereich hinein plant Nobilia seit dem vergangenen Jahr, hier jedoch soll es bei den Modulen bleiben, die originär für die Küche gefertigt werden. Wer jedoch glaube, Nobilia wolle in diese neuen Bereiche expandieren, liege falsch. »Küchen sind unser Schwerpunkt und werden es bleiben.« Doch sei es sinnvoll, etwas breiter aufgestellt zu sein und Entwicklungspotenziale auszuloten.

Verstärkt setzt sich Nobilia mit dem zunehmenden Wohnraumbedarf bei gleichzeitig kleiner werdenden Wohnungen auseinander. So ist ein Bereich in der Hausmesse den »Tiny Houses« gewidmet, vor allem, um zu zeigen, was möglich ist. Kochen, Wohnen, Schlafen und Körperpflege auf wenigen Quadratmetern, da wird jede Ecke genutzt. So kann man eine komplette Wohnung in einem Container in der Größe eines Mobile Homes bestaunen, es geht aber auch noch kleiner. Es gibt Stauraum bis unter die Decke und trotzdem eine ordentliche Küche. »Alles aus unserem Baukasten, keine Sonderanfertigung«, sagt Pressesprecherin Sonja Diermann.

In gedeckten Tönen

Farblich bleibt es im Küchenbereich bei gedeckten Tönen: Schwarz, Steingrau, Graphit, Zement, allenfalls ein mattes Rostrot als farblicher Akzent. Das ganze als Innovation mit einer »Anti-Fingerprint«-Oberfläche. Im so genannten Landhausbereich wird es mit täuschend echt wirkenden Echtholz-Imitationen, wie beispielsweise »Eiche Sierra«, etwas lebendiger.

Was die Geschäftsentwicklung betrifft, hält Bopf sich bedeckt und verweist auf die Bilanzpressekonferenz Anfang des kommenden Jahres. Neue Mitarbeiter seien eingestellt worden, vor allem in den Bereichen Kundendienst, Werk und Fuhrpark.

Neubauten liegen gut in der Zeit

Der Neubau am Hüttenbrink gehe voran. Bopf rechnet mit der Inbetriebnahme Ende des kommenden Jahres. Der Neubau in Saarlouis sei noch nicht ganz soweit, aber da ist es auch später losgegangen. »Die ersten Wände stehen.« In Kaunitz halte man an den Erweiterungsplänen fest, zurzeit gebe es aber keine Neuigkeiten.

»Wir haben die Ausbringungsmengen an unseren beiden Standorten noch einmal erhöht.« Die Auslastung stoße jetzt jedoch an ihre Grenzen.