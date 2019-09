Das Zelt mit den angebauten Pagodenzelten hat einen etwas anderen Zuschnitt als in den Vorjahren, aber es passen nach wie vor etwa 1000 Gäste hinein. Einlass ist ab 18 Uhr mit dem Jugendblasorchester, um 19 Uhr wird das erste Fass angezapft, und dann geht die Musik ab mit den »Münchener Wirtsbuam«. Kurz danach steht alles auf den Tischen.

Das Oktoberfest ersetzt seit sechs Jahren den Herbstball der Schützen, der am Ende keinen großen Zuspruch mehr hatte. Für alle, denen es am Samstagabend vielleicht doch zu wild zugeht, gibt es noch am Sonntagvormittag den Frühschoppen mit dem Musikverein bei freiem Eintritt und Schweinsbraten mit Knödeln. Apropos Essen: Das kommt am Samstag natürlich echt bayrisch daher. Haxen, Leberkäse, Weißwürste und Brezeln, außerdem Gemüseburger für die Vegetarier gibt’s. Die Schützengilde arbeitet mit Getränke Wüllner, Fleischerei Berenbrinker und dem Déjà-Vu-Club zusammen.