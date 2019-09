Von Monika Schönfeld

Zum Stadtjubiläum mit Frühstück auf der Holter Straße am 14. Juni 2020 soll die Gruppe von fünf Menschen enthüllt werden, die die Künstlerin Christel Lechner auf Anregung aus den fünf Ortsteilen fertigen und in eine Beziehung in der Mitte am Rathauszentrum setzen wird. Manfred Vorderbrüggen war mit Vertretern der anderen Stadtteile mit der Stadtmarketingbeauftragten Imke Heidotting in die Künstlerwerkstatt gefahren, wo sie sich darüber informiert haben, wie die Alltagsmenschen entstehen und welche Gedanken sich die Künstlerin dabei macht.

»Da ist richtig Leben drin«, sagte Vorderbrüggen, der zusammen mit Günter Kerstingtombroke der Dorfwerkstatt einen Film über die Arbeit Lechners gezeigt hat. Die fünf Menschen sollen in eine Beziehung gebracht werden, stehend oder als Tischgesellschaft. Sie lässt bewusst Lücken zwischen den Menschen, weil sich lebendige Menschen gern zwischen die Menschen stellen und Fotos machen.« Überall, wo Lechners Alltagsmenschen sind, entpuppen sie sich als besonderer Anziehungspunkt, gehen also die Menschen eine Beziehung zu den Statuen ein. »Durch den Abstand lernen wir sehen«, sagt die Künstlerin.

Die Liemker können sich vorstellen, einen Bauer oder eine Bäuerin darzustellen, die einem Korb voller Feldfrüchte trägt. Vorstellbar ist, dass Sende das Heidefest, Stukenbrock den Karneval, Schloß Holte Pollhans und Stukenbrock-Senne die Ems-Erlebniswelt auf eine Figur projiziert. Bis Ende Oktober werden die Ideen ausgearbeitet, Christel Lechner komme im Januar nach Schloß Holte-Stukenbrock, um die Gruppe in Verbindung zu bringen.

Kalender

Zum Erntedankfest am Sonntag, 6. Oktober, wird der sechste Kalender verkauft, den die Dorfentwickler in einer Auflage von 250 Stück herausbringen. »Wir sind aktiv in Liemke« heißt er dieses Mal. Die Dorfwerkstatt hat Vereine und Organisationen angesprochen, die jeweils die Fotos für ein Kalenderblatt geliefert haben. Der Kalender kostet 5 Euro inklusive Papiertüte. Der Erlös wird an einen sozialen Zweck gespendet, zum Beispiel werden in Not geratene Familien unterstützt.

Wapelaue

Die Wapelaue wird um 2000 Quadratmeter erweitert bis hin zur St.-Michael-Straße. Das geschieht naturnah. Besucher erleben die Aue über Wege und ein Plateau. Ralf Schöppner hat drei Bienenvölker in die Aue gebracht, die von der Stadt eingesäte Wildblumenwiese lockt Insekten. Kommunionkinder haben unter Anleitung der Kunst-Therapeutin Rita Brinkmann die Schöpfungsgeschichte dargestellt. Karl-Heinz Brüggemeier hat sie wetterfest gemacht und auf ein Metallgestell zu einer Stele zusammengestellt.

Radweg

Gemeinsam mit Thomas Sommerfeld aus der Stadtverwaltung ist darüber beraten worden, den R1 über den Winkel- und Ginsterweg zu führen, um die Gefahrenstelle auf der Liemker Straße zu umgehen. Das wird dem Rat vorgestellt. Außerdem fordern die Liemker am Dorfplatz eine Überquerungshilfe auf der Kaunitzer Straße. Der Sportplatz werde oft als Parkplatz genutzt, so dass die Menschen die Kaunitzer Straße überqueren müssen, um zu Veranstaltungen in der Dorfmitte zu kommen.