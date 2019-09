Von Bernhard Hertlein

Berlin/Schloss Holte-Stukenbrock (WB). Frank – wer? Bis der künftige Bundesvorsitzende von Verdi den Bekanntheitsgrad seines Vorgängers Frank Bsirske (67) erreichen kann, wird wohl noch einige Zeit ins Land gehen. »Außer bei uns in Ostwestfalen«, betont Dirk Toepper (60). »Da kennt man den Frank.«

Toepper, Verdi-Gewerkschaftssekretär im Bezirk OWL, kennt Frank Werneke (52) schon aus der gemeinsamen Jugendarbeit bei der IG Druck und Papier. Diese ist später über die IG Medien schließlich 2001 in der großen Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgegangen. Werneke war sogar Toeppers Nachfolger als Landesjugendleiter NRW.

Seit der Zeit stehen beide in Kontakt. Und wenn Werneke, was er häufiger tue, nach Ostwestfalen komme, um seine Mutter in Schloß Holte-Stukenbrock zu besuchen, dann treffe er auch gern mal alte Freunde.

Keine Gegenkandidaten

Für die Wahl am kommenden Dienstag auf dem Verdi-Bundeskongress in Leipzig gibt es keinen Gegenkandidaten. Dass Bsirske, obwohl »nur« Chef von Verdi, heute der bekannteste Gewerkschafter in Deutschland ist, hat auch mit der langen Amtszeit von 18 Jahren zu tun: Als er erstmals an die Spitze von Verdi gewählt wurde, war Angela Merkel erst ein Jahr CDU-Vorsitzende und ihr standen noch vier Jahre als Oppositionsführerin bevor.

Bekannt ist zudem Bsirskes rednerisches Talent, das ebenso gut auf Mai-Kundgebungen oder in Talkshows, in Tarifauseinandersetzungen wie bei politischen Grundsatzfragen zum Tragen kommt.

Ob sein bisheriger Vize das ebenso gut kann, wird von manchen bezweifelt. Nicht so von Dirk Toepper: »Der Frank wird in dieser Hinsicht unterschätzt«, sagt er. Ein Grund sei, dass er im Vorstand für Finanzen und Fragen der inneren Struktur verantwortlich war – zwei Felder, die die Öffentlichkeit eher weniger interessierten. »Für die Mitglieder allerdings ist das ein wichtiger Vorzug«, sagt Martina Schu, Verdi-Bezirksgeschäftsführerin in OWL.

In Schloß Holte-Stukenbrock aufgewachsen

Schließlich sollen 13 Fachbereiche aus der Gründungszeit von Verdi auf fünf reduziert werden – eine Aufgabe, die an der Spitze jemanden erfordere, der die Organisation kenne und integrieren könne.

In Schloß Holte-Stukenbrock, wo er aufwuchs, machte Frank Werneke 1983 den Realschulabschluss. Ein damaliger Lehrer bescheinigte ihm jetzt noch gegenüber dem »Manager-Magazin«, dass er auch das Abitur hätte machen können. Doch Werneke entschied sich für eine Ausbildung zum Druckvorlagenhersteller.

Diese absolvierte er bei der Bielefelder Graphia Hans Gundlach GmbH, Hersteller von Faltschachteln insbesondere für Lebensmittel. Heute heißt der Betrieb MM Graphia und ist Teil der österreichischen Mayr-Melnhof-Gruppe.

Politisch engagierte sich Werneke schon in Schloß Holte-Stukenbrock bei den Jusos und später bei der SPD. Nach dem Zivildienst, den er bei den Bodelschwinghschen Stiftungen in Bethel absolvierte, kehrte er noch einmal für fünf Jahre zu Graphia zurück. Ab 1993 stand er dann auch hauptberuflich im Dienst der Gewerkschaft, von 1993 bis 1998 als Bundessekretär der Fachgruppe Druckindustrie und Zeitungsverlage in der IG Medien und anschließend bis 2001 als Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstandes der gleichen Gewerkschaft.

Auch bundespolitisch wird mit seinen Forderungen zu rechnen sein

Hauptthema war neben den tarifpolitischen Auseinandersetzungen, in deren Mittelpunkt höhere Entgelte für die Auszubildenden standen, die anstehende Fusion von Teilgewerkschaften.

Im März 2001 war es soweit. Frank Bsirske, wenige Monate vorher zum ÖTV-Chef gewählt, wurde jetzt Vorsitzender der neu geschaffenen Gewerkschaft Verdi. Frank Werneke rückte in den Bundesvorstand ein und übernahm im November 2002 anstelle von Michael Sommer, der neuer DGB-Chef wurde, das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Damals zählte Verdi 2,8 Millionen Mitglieder und war damit sogar größer als die IG Metall.

Im Gegensatz zur breiten Öffentlichkeit kennen die Arbeitgeber Frank Werneke recht gut. Er hat keinen geringen Anteil daran, dass Verdi als streiklustigste unter den deutschen Gewerkschaften gilt. Beim letzten Druckerstreik wurde ihm vom Bundesverband Druck und Medien sogar persönlich vorgeworfen, er verhalte sich »destruktiv«.

Auch bundespolitisch wird mit seinen Forderungen zu rechnen sein. So verlangte er zuletzt im Mai, dass, wer mit Grundstücken spekuliere, »schlicht und einfach« enteignet werden solle. Auch bei der Grundrente ist seine Position klar: Ja, und zwar bedingungslos.

Auf der anderen Seite verändert die Digitalisierung auch und gerade die Arbeit im Dienstleistungssektor. »Darauf muss Werneke auch eine Antwort finden«, sagt Schuh. »Aber wenn einer damit Erfahrung hat, dann der Frank«, meint Toepper. Schließlich habe er schon in seiner Zeit bei Graphia Erfahrung damit gesammelt.