Von Manuela Fortmeier

In dem Ferienprojekt der Flüchtlingshilfe St. Johannes Baptist, das am Samstag mit einer Vernissage und einem bunten Programm endete, ging es darum, sich selbst neu zu entdecken, wahrzunehmen und das eigene Selbstwertgefühl zu steigern.

Eine ganze Woche lang und an drei weiteren Samstagen haben die zehn Mädchen im Alter zwischen sieben und zehn Jahren nicht nur gemalt: Für das durch die LAB Bochum geförderte Projekt hatte Leiterin Chris Peitzmeier gleich mehrere Therapeuten und Kursleiter engagiert, um den Mädchen auf verschiedene Weise die Möglichkeit zur Stärkung des Selbstwertgefühls zu geben.

Scheune wird zur Kunstwerkstatt

»In den vergangenen Jahren hatten wir die Ferienprojekte immer mit gemischten Gruppen aus Jungen und Mädchen durchgeführt. Dabei haben wir festgestellt, dass die Interessen stark abweichen und die Mädchen sich den Wünschen der Jungen zu sehr angepasst haben. Das sollte in diesem Jahr einmal anders sein«, sagte Giesela Hörster, die die Projektwoche täglich tatkräftig unterstützt hat. Schon morgens, beim Eintreffen der Mädchen auf dem Hof, hat sie mit einem üppigen Frühstücksbuffet für einen perfekten Start in den Tag gesorgt.

Mit viel Liebe zum Detail hatten die Organisatoren eine leer stehende Scheune dekoriert und zu einer Kunstwerkstatt für die Mädchen umfunktioniert. An separaten Tischen hatte dort jedes Mädchen viel Platz zur Entfaltung der eigenen Ideen. An zwei Tagen wurden die Kinder von Maler Gernot Hellweg unterstützt, inspiriert und angeleitet. Dabei hatte der Maler, der bislang in Liemke lebte und jetzt in Blomberg wohnt, jedes Mädchen in Schwarz-Weiß portraitiert. Aufgabe der Mädchen war es, ihr eigenes »Ich« so schön wie möglich farbig zu gestalten.

Traumatherapeutin arbeitet mit den Kindern

Zwischen den kreativen Arbeitsphasen arbeitete die Sportpsychologin und Traumatherapeutin Paula van der Waude mit den Kindern. Dem Kunstprojekt angepasst, baute sie durch kindgerechte Bewegungsübungen Ängste ab und das Selbstbewusstsein der Kinder auf. Den »spürbaren Durchbruch« hätten die Mädchen erlebt, als sie um sich eine Silhouette aus Tennisbällen gelegt hätten, in die sie wie ein zweites sichtbares Ich auf Wunsch hinein-, aber auch wieder herausgehen durften.

Spannend waren für die Mädchen auch das gemeinsame Spielen, ein Trommelworkshop, das Turnen und ein Ausflug zu den Emsquellen, wo »Mama Giesela«, wie Hörster von den Kindern liebevoll genannt wird, über deren Ursprung und Mündung zu erzählen wusste. »Die Mädchen haben jetzt hier eine neue Heimat gefunden. Dazu gehört auch, dass sie Sehenswürdigkeiten, die regionale Natur und Historisches kennen lernen«, sagte Hörster, die sich seit sechs Jahren täglich den Herausforderungen in der Flüchtlingsarbeit stellt. Die Bilanz von Chris Peitzmeier fiel zum Abschluss positiv aus: »Die Mädchen haben sich persönlich alle sehr gut weiter entwickelt, sie sind teilweise über sich hinaus gewachsen.«