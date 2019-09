Von Manuela Fortmeier

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Malen als Therapie: Das trifft auch auf Thomas Schmelter zu. »Malen entspannt mich, macht mich zufrieden, glücklich und es gehört jeden Tag zu meinem Leben«, sagt der Schloß Holter. Seit dem Wochenende sind die Bilder des chronisch kranken Künstlers unter dem Titel »Farbenfroh-Bilder so bunt wie das Leben«, in den Stukenbrocker Heimathäusern zu sehen.

Noch bis vergangenen Freitag hatten die ausdrucksstarken und farbenfrohen Bilder in Paderborn zahlreiche Besucher in das Hotel Aspethera in Paderborn gelockt. Dann haben Heribert Faupel, Werner und Claudia Schmelter die Werke in den Heimathäusern aufgehängt.

Den Blickwinkel immer in die positive Richtung nach vorne wenden

»Auf der Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung« ist Thomas Schmelter, der seit 2010 an einer seltenen Muskelerkrankung (Kennedy Syndrom) unter starken Bewegungseinschränkungen leidet, 2014 zur Malerei gekommen. Im Leben sei es wichtig, den Blickwinkel immer stets in die positive Richtung nach vorne wenden – egal, wie es einem gerade geht«, sagt Schmelter, der seit 2014 malt. Zuerst mit Blei- und Buntstiften, später mit Acryl und immer »farbenfroher«.

Golden Linien und Strukturen

Schmelter malt vor allem Papageien und andere Vögel, aber auch fantasievolle Wasserwelten oder Städte mit auffällig vielen und extrem bunten Häusern. »Bei den Vögeln hole ich mir oftmals Ideen im Vogelpark Heiligenkirchen«, sagt er. Wer seine Werke betrachtet, sieht vor allem bei den jüngeren Arbeiten goldene Linien und Strukturen. Eine recht junge Leidenschaft des Schloß Holters, »weil das Gold die Bilder weicher und harmonischer wirken lässt und ihnen eine wärmere Ausdrucksweise verleiht«, sagt er.

Bis zu vier Mal pro Woche in der Ganztagsgrundschule der Pollhansschule

Thomas Schmelter ist ein ordnungsliebender Mensch. Das gibt ihm im Alltag Struktur, und ist auch auf seinen Bildern in Form von klaren Linien zu finden. Trotz seiner Krankheit hat der Schloß Holter seinen Humor nicht verloren und engagiert sich neben dem Malen sogar ehrenamtlich. Es sei gut und wichtig sich selbst, aber auch anderen immer mal wieder Freude zu schenken. Bis zu vier Mal wöchentlich besucht er deshalb die Offene Ganztagsgrundschule der Pollhansschule und hilft den Kindern bei den Hausaufgaben. »Für die Kinder war es anfangs etwas befremdlich, wegen des Rollstuhls. Spielerisch konnten wir diese Hemmschwelle abbauen«, sagt Schmelter, der selbst Musikunterricht im Trommeln (»Snare-Drum«) bekommt.

" „Die Bilder sind wirklich sehr gelungen.“ Klaus Seichter "

Zur Ausstellungseröffnung am vergangenen Wochenende kamen Freunde, Familie, Nachbarn, aber auch zahlreiche Kunstinteressierte. Parallel zur Ausstellung lockte ein Kuchenbuffet ins Heimathaus. »Die Bilder sind wirklich sehr gelungen«, stellte auch Klaus Seichter, Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins, fest. »Eine tolle Ausstellung«, zeigten sich Erika und Harald Hülsmann ganz begeistert von de farbenfrohen Werken.