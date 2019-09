Von Uschi Mickley

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). »Der Sommer ist zu Ende, jetzt wird der Maibaum reingeholt«, erklärt Besucher Jürgen Bombeck seinem Sohn Ben, was es mit dem Brauch beim Stukenbrocker Herbst auf sich hat.

Fasziniert verfolgt der Vierjährige auf den Schultern seines Vaters, wie die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr in die Höhe gefahren wird. Die Sonne lacht vom blauen Himmel und blendet die Kameraden, die die metallenen Halterungen mit routinierten Handgriffen mühelos abschrauben.

Von unten nach oben werden die 24 Zunftzeichen in luftiger Höhe abgebaut, bevor der Stamm nach bewährter Tradition über das Rollengestell von Alexander Brockschmidts Traktor sicher wieder eingefahren wird. Derweil rollt bereits Heinz Radtke mit seinem leuchtend roten Oldtimer-Traktor an. Mit Muskelkraft der Feuerwehrleute wird der Baum auf das Gefährt umgeladen und anschließend ins Winterquartier gebracht. Erstmals wird der Maibaum in diesem Jahr auf dem Hof Gosejohann eingelagert.

Die schattigen Sitzplätze unter den Zelten sind schnell besetzt, andere Besucher nehmen an Bierzelttischen Platz und genießen Sonnenschein, Kuchen und – passend zum Herbststart – bayrische Schmankerln. Passend zum spätsommerlichen Wetter spielt das Stukenbrocker Blasorchester St.-Johannes »Die Sonne von Barbados«, während sich immer mehr Schaulustige auf dem Marktplatz versammeln.

»Der Vorstand hat sich bewusst dafür entschieden, das Fest in diesem Jahr mal wieder in einem etwas kleineren Rahmen zu veranstalten«, sagt Daniel Gerkens von der Stukenbrocker Ortsgemeinschaft. Im kommenden Jahr werde wohl wieder an zwei Tagen mit Oktoberfestzelt und Unterhaltung gefeiert.