Gut drei Stunden hat die Familie Füchtemeier am Sonntag damit verbracht, die Reste der verbrannten Strohpuppen an der Kaunitzer Straße zu entsorgen. Foto: Manuela Fortmeier

Schloß Holte-Stukenbrock (WB/mfo). Die Enttäuschung beim Organisationsteam des Liemker Erntedankfestes ist groß. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist das Strohpuppenpaar niedergebrannt, das an der Kaunitzer Straße auf das bevorstehende Traditionsfest am 6. Oktober an der Liemker Schützenhalle hinweisen sollte.