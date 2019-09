Die Delegierten des Verdi-Bundeskongresses wählten Werneke am Dienstag in Leipzig mit 92,7 Prozent zum Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Frank Bsirske. Der 67-Jährige war nach 18 Jahren an der Verdi-Spitze nicht mehr angetreten.

Der 52-jährige Werneke ist bereits seit 17 Jahren stellvertretender Verdi-Chef. Er war bisher unter anderem für die Finanzen der 1,97 Millionen Mitglieder zählenden Gewerkschaft verantwortlich.

In Schloß Holte-Stukenbrock, wo er aufwuchs, machte Frank Werneke 1983 den Realschulabschluss. Eine Ausbildung zum Druckvorlagenhersteller absolvierte er bei der Bielefelder Graphia Hans Gundlach GmbH, Hersteller von Faltschachteln insbesondere für Lebensmittel. Politisch engagierte sich Werneke schon in Schloß Holte-Stukenbrock bei den Jusos und später bei der SPD. Nach dem Zivildienst, den er bei den Bodelschwinghschen Stiftungen in Bethel absolvierte, kehrte er noch einmal für fünf Jahre zu Graphia zurück.

