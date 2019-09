Abwassermeister Hubert Bülter zeigt den Klärschlamm, der nicht mehr in der Landwirtschaft verwendet wird. Foto: Monika Schönfeld

»Ich hatte in dem Jahr so manche unruhige Minute«, sagt Manfred Bonensteffen, Leiter des Fachbereichs Tiefbau und Umwelt. Das ist vorbei. Die Stadt kann sich aussuchen, wem sie ihren Klärschlamm gibt.

Der Umwelt- und Energieausschuss hat beschlossen, ihren Klärschlamm zu gleichen Teilen Westfalen Weser Energie (WWE) und der Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen im Kreis Gütersloh (GEG) zu geben. Die GEG und die WWE bekommen jeweils 700 Tonnen, die sie in ihr künftiges Konzept einplanen können.

Es geht um 1400 Tonnen

Bereits im Juni hatte WWE-Geschäftsführer Dr. Stephan Nahrath vorgestellt, was das Unternehmen plant. Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ist als einzige Kommune im Kreis Gütersloh an dem kommunalen Unternehmen beteiligt (über die ehemalige Versorgung der Pesag, später Eon in Stukenbrock). Wenn das Unternehmen Gewinne macht, profitiert auch die Stadt über die Gewinnbeteiligung. Andererseits ist sie über den Kreis Gütersloh mit der GEG verbandelt. Die Gesellschaft verwertet und entsorgt kommunale Abfälle im Auftrag des Kreises Gütersloh. Und Klärschlamm gehört zu den kommunalen Abfällen. Thomas Grundmann von der GEG berichtete im Energie- und Umweltausschuss, wie weit die Planung ist.

Verbindliche Zusagen

Die GEG will in einem Gemeinschaftsunternehmen eine Klärschlammverbrennungsanlage betreiben. Die Verbrennung und das Phosphor-Recycling soll auf ökologisch hohem Niveau passieren. »Wir wollen keinen Gewinn machen«, sagte Grundmann. Aus dem Kreis Gütersloh haben sich einige Kommunen bereits dem GEG-Modell angeschlossen. Allerdings haben sie nicht die Alternative, die Schloß Holte-Stukenbrock mit der WWE hat. Manfred Bonensteffen sagte, »wir sind gut beraten, wenn wir uns beide Wege offen halten«. Weder WWE noch GEG verfügen zurzeit über eine Klärschlammverbrennungsanlage. Die Ausschreibungen beginnen aber noch dieses Jahr und dafür brauchen die Unternehmen verbindliche Zahlen über die Mengen, die geliefert werden. Einstimmig schloss sich der Umwelt- und Energieausschuss dem an, zweigleisig zu fahren.