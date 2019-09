Von Monika Schönfeld

Zwei der Teams kommen aus dem Hundesportverein Oerlinghausen, dem 60 Mitglieder aus der ganzen Region angehören. Vorsitzender ist Ulf Helming. Das Vereinsgelände befindet sich an der Grenze zu Schloß Holte-Stukenbrock am Stapellager Weg in Oerlinghausen.

Die beiden Mensch-Hund-Teams, die bei der Landesverbands-Meisterschaft am Tag der Deutschen Einheit mitmachen, sind Sabine Becker aus Verl mit ihrer Deutschen Schäferhündin Gisa und Peter Keitel aus Lage mit seinem Mischling Aiko. Die drei anderen Konkurrenten kommen ebenfalls aus Lage, aus Bielefeld und Bad Salzuflen.

Studieren den Fährtenplan: (von links) Peter Keitel, Sabine Becker, Ulf Helming Foto: Monika Schönfeld

»Das ist ein reiner Sport, der dazu dient, die Nase des Hundes zu beschäftigen. Dem Hund soll es gut gehen. Wenn er Fährten erschnüffelt, wird sein schärfster Sinn gefordert«, sagen Becker, Keitel und Helming. Das Fährtenlesen ist für alle Rassen und Mischlinge geeignet.

Aufwendiger Sport

Allerdings ist das ein aufwendiger Sport. Bevor der Hund verstanden hat, wie die Fährtensuche funktioniert, hat er 50 Fährten gesucht, bei denen es Leckerchen gibt. Und auch der Mensch muss etwas tun, nämlich die Fährte legen. »Der Hund erschnüffelt die zertretenen Mikroorganismen, aufgewühlte Erde, im zertretenen Gras frei gesetzte Stoffe«, erklärt Ulf Helming. Im Wettbewerb wird die Fährte drei Stunden nachdem sie gelegt wurde, gesucht. »1800 Schritte, also 1,5 Kilometer ist die Fährte lang, die auch im Bogen und spitzen Winkel laufen kann.« 30 Minuten, bevor es losgeht, kreuzt ein Störer die Fährte zweimal. Der Hund darf sich davon nicht ablenken lassen, darf nie neben der Spur gehen, sonst gibt es Punkteabzug. Die frische Fährte riecht anders als die ältere.

Gegenstände gilt es zu finden

Außerdem verliert der Fährtenleger sieben Gegenstände, die der Hund finden muss. Anders als die Fährte nehmen diese Gegenstände den Geruch des Menschen an. Meist handelt es sich um Hölzer in der Größe eines Schokoriegels, die mit Stoff oder Leder umwickelt sind. Wenn der Hund etwas gefunden hat, muss er sich hinlegen und warten bis sein Teamkollege das Zeichen gibt. Es gilt, möglichst viele Punkte zu erreichen, maximal möglich sind 100.

Der Hundesportverein Oerlinghausen ist Ausrichter der Meisterschaft am Donnerstag, 3. Oktober. Die Mitglieder legen für jedes Team eine eigene Fährte. Der Wettbewerb findet voraussichtlich auf Hövelhofer Gebiet statt.

Zuschauer sind willkommen. Sie sollten sich bis spätestens 10 Uhr am Vereinsgelände am Stapellager Weg in Oerlinghausen einfinden (es hat keine genaue Hausnummer). Von dort geht es dann per Auto gemeinsam zum Fährtengelände. Die Anfahrtsbeschreibung erhalten Interessierte auf Anforderung via E-Mail unter der Adresse ulf.helming@gmx.de.