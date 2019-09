Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ms). Mit den Hochbauten in der Mitte der Stadt soll auch das Grün Schritt halten. Mario Kohne vom Büro DSK hat im Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt, wie die Grünverbindungen verbessert werden können. Einstimmig hat der Ausschuss dafür plädiert, dafür 25.000 Euro in den Haushalt für nächstes Jahr einzustellen, 50 Prozent davon erwartet die Stadt aus Städtebaufördermitteln.

Das ist Teil des Maßnahmenplans zum städtebaulichen Entwicklungskonzept. Im Förderjahr 2018 haben die geplante Mensa der Gesamtschule und die Öffentlichkeitsarbeit Fördermittel in Höhe von 1,3 Millionen Euro bekommen. Dieses Jahr werden das Verkehrskonzept für Stukenbrock und die Aufwertung privater Gebäude mit 61.000 Euro gefördert.

Für 2020 bewirbt sich die Stadt mit der energetischen Sanierung des Aulatrakts der Gesamtschule und mit einem zweiten Projekt, eben dem Grünkonzept.

Mit dem Anbau an die Gesamtschule und dem geplanten Umbau des Hallenbades seien die Hochbaumaßnahmen angestoßen. Die Freiflächen zwischen den Gebäuden sollen angenehm gestaltet werden, so dass es Spaß macht, sich dort aufzuhalten. Mario Kohne sagte, was dazugehört: Wasser erlebbar machen in der Ölbach­aue, das Umfeld der Gesamtschule, der Weg zwischen Gymnasium und Gesamtschule, Spielmöglichkeiten, Wege an der Holter Straße, die Verbindung zwischen Gesamtschule, Hallenbad und Sporthalle. Auch an die Neuordnung der Parkplätze müsse man denken.

In der Stadtverwaltung betreut Silke Sykora das »integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept« (ISEK), das Pendant zur Dorfentwicklung, die für die drei Stadtteile Liemke, Sende und Stukenbrock-Senne greift. Im ISEK geht es um die großen Stadtteile Stukenbrock und Schloß Holte und um die Mitte, die sich mit Schulen, Hallenbad, Sporteinrichtungen und Rathaus als Zentrum herauskristallisiert.