Günter Schulz hat Spaß daran, den »Naturdetektiven« des Offenen Ganztags der Grauthoffschule die Früchte seines Gartens probieren zu lassen. Mit Heike Brock und Bianca Meetz (von links) beißen Hedi, Martha, Loreen, Nikita, Gero und Aykut in Zuckermaiskolben. Sie dürfen auch Tomaten, Gurken, Äpfel und mehrere Sorten selbst gemachte Marmelade probieren und mitnehmen. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Heike Brock, Mitarbeiterin des Offenen Ganztags der Grauthoffschule, hat ihren Nachbarn Günter Schulz gefragt, ob sie seinen Garten mit den Naturdetektiven besuchen darf. Die Erstklässler werden außerdem von Bianca Meetz betreut, die auch im Hegering für den Lernort Natur zuständig ist.

Günter Schulz hat in seiner Gartenlaube einen wahren Erntedank-Tisch aufgebaut. Die Kinder lernen Kräuter kennen und schnupperten an Minze, Petersilie, Maggikraut, Rosmarin und Schnittlauch. Schulz hat frisch geerntete Tomaten und Gurken aus Töpfen, Hochbeet und Gewächshaus aufgeschnitten und die Kinder probieren lassen. »Mmh, die kleine Gurke schmeckt besser«, meinen die Kinder. Zuvor durften sie schon Zuckermaiskolben pflücken und hineinbeißen.

»Schmeckt wie Wackelpudding«

Mindestens sechs Sorten selbst gekochte Marmelade gibt es zu testen: »Schmeckt wie Wackelpudding«, meint einer zur Geschmacksrichtung der Blaubeermarmelade. Am süßesten sind Erdbeer- und Sauerkirschmarmelade. »Meine Frau und ich essen die Marmelade nicht auf Brot, sondern auf Naturjoghurt«, erzählt Günter Schulz. Er packt die Gläser und jede Menge Äpfel, Birnen, Gurken und Tomaten für die Kinder ein.

Zum Aussäen im Schulgarten haben die Kinder Samen von Stockrosen und Tagetes bekommen. »Tagetes hält Läuse vom Buchsbaum und von Rosen fern«, berichtet er. Die Kinder sind aber mehr an dem Maulwurfsloch interessiert. »Mein Friseur sagt, man soll Haare ins Loch stecken, das vertreibt den Maulwurf. Ich hab’s probiert. Funktioniert aber nicht.« Der Gartenteich, in dem Goldfische schwimmen, hat es den Kindern angetan. »So einen wollen wir auch«, schwärmen Hedi, Martha, Loreen, Nikita, Gero und Aykut. Daraus wird wohl nichts. Aber andere Anregungen nehmen die Kinder gerne mit. Tomaten aus Samen wollen sie ziehen, vielleicht Erdbeeren pflanzen. »Ich habe viel Blühendes für Vögel und Insekten«, sagt Schulz über seinen Garten am Westervenn. Das gefällt den Kindern.

Bei einer Pflanze sind sie aber überfordert. »Schätzt mal, wie hoch die Sonnenblume ist!« In Metern und Zentimetern zu denken, ist den Erstklässlern aber noch zu hoch. Dass die Pflanze 3,30 Meter hoch ist und 17 Blüten hat, ist längst nicht so interessant wie die blauen Weintrauben, die auch schon reif sind.