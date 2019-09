Der Vorstand mit (von links) Bringfried Schubert, Vorsitzendem Hans Lebersorger, Regina Reimann in schlesischer Sonntagstracht, Alfred Scholz und Horst Dieter Schmelzer. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Der Ortsverband des Bundes der Vertriebenen hat inzwischen nur noch 45 Mitglieder. Allerdings hat es der Vorstand um Hans Lebersorger verstanden, den Schlesiertag über die Region hinaus bekannt zu machen. So haben sich am Donnerstag 98 Gäste im Gasthof Zur Post eingefunden. Sie kommen zum achten Mal aus der näheren und ferneren Umgebung, teilweise haben sich die Ortsverbände dort aufgelöst.

Über die Verbandszeitschrift »Grafschafter« lädt der Ortsverband Schloß Holte-Stukenbrock ein. So waren Gäste aus Bielefeld, Gütersloh, Detmold, Warendorf, Duisburg, Augustdorf und Oerlinghausen gekommen, um ein buntes Kulturprogramm zu genießen, das Schlesien zum Thema hatte. Rudi Franz, Bringfried Schubert, Hans Lebersorger, Lilo Volkmer und Anton Hoffmann sorgten für einen Film, Lesungen und Lieder. Horst Dieter Schmelzer zeigte Gemälde und Aquarelle. Regina Reimann aus Bielefeld war in der schlesischen Sonntagstracht gekommen. Ihre Schwester hat die Tracht handgenäht. Bemerkenswert vor allem die schlesische Weißstickerei der Haube und der Bluse.

Hans Lebersorger begrüßte den stellvertretenden Kreisvorsitzenden Ingo Eßler, den Vorsitzenden der schleischen Landsmannschaft, Hubert Laufer, die Vorsitzende des Ortsverbandes Isselhorst, Edda Luxen. »Im 72. Jahr unserer Vertreibung aus der über Jahrhunderte angestammten ostdeutschen Heimat besteht immer noch viel Interesse an solchen Veranstaltungen«, sagte Hans Lebersorger. »Das ist Ihr Verdienst. Sie allein bestimmen, wie lange diese Treffen angeboten und in dieser Form durchgeführt werden können.« Lebersorger berichtete, dass der Ortsverband seit seiner Gründung von einst 500 Mitgliedern auf 45 geschrumpft ist. »Jedes Jahr lichten sich die Reihen immer mehr. In manchen Gemeinden läuft nur noch wenig oder gar nichts mehr.«

Der Ortsverband des Bundes der Vertriebenen hat aktuell eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Alfred Scholz gegründet, die sich der Digitalisierung der Dokumente, Bücher und Erlebnisberichte aus der Ostdeutschen Heimatstube im Heimathaus widmet. Der Bund der Vertrieben liefert das Material für die Gedenkstätte, die eine Ausstellung über das Sozialwerk plant. Außerdem soll erforscht werden, wie die Vertriebenen das Stadtbild geprägt haben.