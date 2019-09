Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Welch ein Spaß: Die Kunden des Bettenhauses Lüke lümmeln sich in den Betten und lachen sich ins Fäustchen: »Comedy im Bett« gab es am Donnerstag erstmals für gut 90 Gäste. Der Kabarettist Volker Diefes ging auf Tuchfühlung.

Auf Tuchfühlung ging Diefes mit seinem Programm »Ein Bauch ist schon mal ein Ansatz«. Er schwadronierte über das Technikzeitalter und zog Vergleiche. »Werther ist heute nur noch ein Karamellbonbon, Uno ein Kartenspiel, Odysseus ein Grillteller beim Griechen, Watergate eine Wildwasserbahn.« Der Coffee-to-go war früher die Thermoskanne, Facebook das Poesiealbum und Chillen Stubenarrest.

Aus dem Leben gegriffen: In der Komfortzone (Wohnung) seines Neffen habe der ihm seinen Lieblingsfilm auf der Multifunktions-Mediawand gezeigt, »Transformers«, was nichts anderes sei, als 90 Minuten Spezialeffekte. »Das musste ich mir hinterher erst mal ein paar Zombie-Filme aus den 80ern ansehen, um ein bisschen heile Welt zu sehen.« Volker Diefes verstand es, sein Publikum zum Mitmachen anzuregen – so gingen mindestens vier Handy-Taschenlampen an. Joachim Merschjohann aus dem Publikum musste Diefes am Gürtel festhalten, damit der ihm nicht die Freundin ausspannte. Stefanie Woitschik machte belustigt mit.

Keine Berührungsängste

Die Idee für »Comedy im Bett« hatte der Wuppertaler Chef des Bettenhauses »Schlafraum« vor sechs Jahren. Er machte den Kabarettisten Jürgen Scheugenpflug zum künstlerischen Leiter. »Erst dachte ich, das ist wie Rex Gildo im Möbelhaus, die letzte Station der Karriere.« Dann habe er gemerkt, dass »abgefahrene Lokalitäten« beim Zuschauer gut ankommen. »Der Künstler ist sehr nah an den Zuschauern. Da darf man keine Berührungsängste haben.« Toll sei der Kontakt mit den Geschäftsinhabern. »Die und das Personal kümmern sich persönlich um ihre Kunden, die die Zuschauer sind. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre.« Inzwischen gibt es »Comedy im Bett« in 13 Städten.

Bettenhaus-Inhaber Heinz Lüke wird seinen Kunden weitere »Comedy-im-Bett«-Abende bieten, der nächste ist am 5. März. Spenden der Gäste von Donnerstag gehen an den neu gegründeten Verein Fortuna SHS (Sehen Helfen Spenden). Das Geld kommt unverschuldet in Not geratenen Familien in der Stadt zu Gute.