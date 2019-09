Von Monika Schönfeld

»Wir sind eine junge, dynamische Gruppe und stellen einen eigenen Kanidaten auf«, sagte Ashton, der am Donnerstag bei der Jahreshauptversammlung im Restaurant Casa Nostra einstimmig wiedergewählt wurde. Ebenso einstimmig sind Schriftführer Patrick Schweinforth und Kassierer Bernd Eickelmann gewählt worden wie auch Jens Oppitz als Beisitzer. Stolz sind die Grünen darauf, dass die Zahl der Mitglieder von 13 auf 17 gewachsen ist, prozentual klingt das natürlich nach mehr.

Dass die Grünen bei Wahlen gut abschneiden, hat die Europawahl am 26. Mai dieses Jahres gezeigt. Die Grünen haben in Schloß Holte-Stukenbrock 22,2 Prozent der Wählerstimmen erhalten und sind damit zweitstärkste Partei nach der CDU (34,8 Prozent) und vor der SPD (14,4 Prozent). »Wir sind die einzigen, die Wahlplakate auf Pappe und nicht auf Plastik benutzt haben. Außerdem haben wir Briefe an die Erstwähler geschickte und Blumen verteilt. Mit gutem Erfolg«, sagt Ashton.

Homepage der Grünen auf neuestem Stand

2018 war Philipp Ashton im Mai erstmals zum Sprecher gewählt worden. »Wir haben damals gesagt, wir wollen junge Leute und Frauen gewinnen, die digitalen Medien bespielen und einen Stammtisch einrichten.« Inzwischen sei die Homepage der Grünen auf neuestem Stand, bei Facebook habe die Partei 100 Follower, Twitter werde ausprobiert.

»Auf ein Bier mit...« sei eingeführt und vier Mal zu verschiedenen Themen angeboten worden. Gäste waren Landtagsmitglied Wibke Brems, Britta Haßelmann, Geschäftsführerin der Grünen, oder Stefan Engstfeld (Thema: Brexit). Der nächste Stammtisch »Auf ein Bier mit den Grünen« findet am 23. Oktober ab 19 Uhr im Gasthof Zur Post statt.

Ein großer Erfolg sei die Demonstration am 25. Januar gegen den Auftritt der AfD in Stukenbrock gewesen, den Grüne gemeinsam mit der SPD organisiert haben. »Wir hatten mit 50 bis 100 Leuten gerechnet , gekommen waren fast 300 trotz Schneetreibens.« Erstmals haben die Grünen am Stadtputztag teilgenommen, spannend sei der Bahnhofs-Check mit Matthi Bolte gewesen.

30 Jahre im Rat

Die Fraktion der Grünen feiert, dass sie seit 30 Jahren im Stadtrat vertreten ist. 1989 zogen sie erstmals in den Rat ein. Das feiert die Partei am Freitag, 8. November, ab 18.30 Uhr im Holter Schlosskrug an der Schlossstraße 100. Wer mitfeiern möchte meldet sich an unter der E-Mail-Adresse jubilaeum@gruene-shs.de.