Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Margot Burighel erinnert sich gern an die freiwillige Film-AG. Damals, 1972, hieß sie noch Brummelte und besuchte die 9. Klasse der Hauptschule Schloß Holte. »Wir waren begeistert, dass wir einen Film über Pollhans machen durften«, sagt Margot Burighel, die fasziniert das Werden der Pollhans-Ausstellung beobachtet. Sie ist Mitglied im Frauenchor Lady Dur, der im Kulturforum am Altenkamp jeden Donnerstag probt. Die Frauen kennen die Bilder und Ausstellungsstücke, haben nach Bekannten gesucht und viel gelacht über die Mode vor 30 und mehr Jahren. Und dass Vieh zu sehen ist. Denn der Bauernmarkt war einst ein Viehmarkt.

Das Filmprojekt hat 1972 der Lehrer Friedrich Dransfeld betreut. Heute ist er Vorsitzender des Fördervereins Industriemuseum. Der Archivgruppe des Fördervereins gehören außerdem seine Frau Erna Dransfeld, Günter Potthoff, Ulla Lehmann und Marita Knoke-Seydel an, die die Pollhans-Ausstellung in einem halben Jahr zusammengestellt haben. Sie wird diesen Sonntag, 29. September, um 11 Uhr eröffnet. Bis Pollhans, einschließlich Pollhanssonntag, 20. Oktober, ist die Ausstellung jeweils samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr im Kulturforum am Altenkamp zu sehen.

Film auf 12 Minuten gekürzt

Der Film, damals zu 21 Minuten Stummfilm geschnitten, ist von Michael Hallau bearbeitet worden. Jetzt ist er noch 12 Minuten lang. Die Gymnasiastin Lea Winsel spricht die Kommentare. Der Film ist während der Ausstellung zu sehen.

Außerdem spielt in der Ausstellung Ulrich Suermann eine Hauptrolle. Er war lange Vorsitzender des Marktausschusses und führte die Ehrengäste der Stadt beim Rundgang am Pollhansmontag – weithin sichtbar, weil er am Spazierstock mit Helium gefüllte Luftballons hatte. Suermann hat den Ehrentitel »Pollhans-Bürgermeister« bekommen. Er soll Modell für den »Alltagsmenschen« des Stadtteils Schloß Holte werden. Je eine Figur aus jedem Stadtteil wird die Künstlerin Christel Lechner als Gruppe zum Stadtjubiläum zusammenstellen.