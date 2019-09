Die Freigabe beinhaltet auch die Auffahrten auf die A33, aber noch nicht die Abfahrten. Die Ampeln an der A33-Anschlussstelle sind noch nicht in Betrieb, weil die Schaltungen noch umfangreichen Prüfungen unterzogen werden müssen, damit die insgesamt vier Ampeln (Falkenstraße, zweimal A33 und Kreuzung Am Kreuzkrug) in eine »grüne Welle« integriert werden können.

Deshalb kann von der A33 noch nicht abgefahren werden, weil es dann wegen der Vorfahrtregelung Staus auf die Autobahn geben würde. Die Ampeln sollen voraussichtlich in zwei Wochen in Betrieb gehen. Bis dahin regeln die Verkehrszeichen an den Ampelmasten den Verkehr.