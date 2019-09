Bürgermeister Hubert Erichlandwehr verkündete am Freitagabend das Ergebnis des Ratsbürgerentscheids mit Fachbereichsleiterin Helga Klein und Stellvertreterin Tanja Mader (von rechts). Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Bürger haben entschieden: Das neue Flüchtlingswohnheim wird in Liemke gebaut. Das ist das Ergebnis des ersten Ratsbürgerentscheids in der Stadt.

Von 21.520 Wahlberechtigten im Alter ab 16 Jahren haben 10.384 gewählt, 9740 Stimmen sind gültig. Davon haben 4186 Bürger für Ja gestimmt auf die Frage, ob das Wohnheim auf dem Campingplatz anstatt in Liemke gebaut werden soll. Mit Nein und damit für den Standort Liemke stimmten 5514 Wähler.

Damit sind folgende Bedingungen erfüllt: Das Votum »Nein« erreichte die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen und die 5514 Stimmen entsprechen dem Quorum von mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten (es sind 25,62 Prozent).

»Wir sind natürlich etwas traurig«, sagten Giesela Hörster und Christine Schütte-Ernst, die von der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe einen Bürgerentscheid angestrengt hatten. »Wir werden uns auch in Liemke um die Menschen kümmern und hoffen, dass die Nachbarschaft die Menschen annimmt.« FDP, SPD, CSB und die Grünen haben die Flüchtlingshilfe unterstützt, haben aber am Freitag übereinstimmend erklärt, das Votum der Bürger zu akzeptieren. »Hauptsache ist, dass die Bürger mal vom Sofa runter gekommen sind«, sagte Ulla Lehmann (FDP) angesichts der hohen Wahlbeteiligung. »Das ist Basisdemokratie«, so Britta Rusch (CSB) und Udo Richter (Grüne). Metin Eser (SPD) sagte, er habe Respekt vor dem Ergebnis, verstehe aber nicht, warum Schloß Holte nicht 50 Menschen mehr dulden könne.

Klaus Dirks (CDU): »Das Ergebnis bestätigt unsere Einstellung, dass sich alle Stadtteile beteiligen müssen. Wir sind das Thema sachlich angegangen. Ich bitte jetzt alle Bürger darum, das Ergebnis zu akzeptieren.«

Von den 10.384 Briefen waren allein 638 ungültig, weil die Versicherung an Eides statt fehlte. Von den dann geöffneten 9746 blauen Briefumschlägen waren noch einmal 46 ungültig, weil entweder beides angekreuzt wurde oder gar nichts oder ein dummer Spruch angefügt wurde. »Einer hat den Erklärzettel angekreuzt. Das zeigt, dass manche Wähler noch nie eine Briefwahl gemacht haben«, so der Bürgermeister.

Er verurteilte scharf rechtsextreme und radikale Äußerungen in den »asozialen Medien«.

Hintergrund

Der Rat der Stadt hatte mit der absoluten Mehrheit der CDU im März beschlossen, das neue Flüchtlingswohnheim am Bachweg in Liemke zu bauen, wie die CDU es 2016 angekündigt hatte, um die Menschen gleichmäßig zu verteilen. Die Stadt hatte zwischenzeitlich das Gelände des ehemaligen Campingplatzes gekauft und diesen Standort als Alternative ins Spiel gebracht. Gegen den Ratsbeschluss strengte die Flüchtlingshilfe ein Bürgerbegehren an und begann im Mai Unterschriften zu sammeln, die notwendig sind, um ein Begehren zu starten. Um diese Hürde abzubauen und die Bürger direkt entscheiden zu lassen, hat die CDU den Ratsbürgerentscheid beantragt, der Anfang Juli einstimmig beschlossen wurde. Außerdem wurde festgelegt, dass es eine Briefwahl sein sollte.

Ein Kommentar von Monika Schönfeld

Die Wahlbeteiligung ist für solch ein spezielles Thema beachtlich. Das Ergebnis akzeptieren alle – mit mal mehr, mal weniger enttäuschten Gesichtern.

Bürgermeister Hubert Erichlandwehr bekam auch von denen Applaus, die sich einen anderen Ausgang gewünscht hätten. Er appellierte an die Bürger, den Flüchtlingen, die ja nicht einfach so ihre Heimat verlassen haben, hier eine neue Heimat zu geben und die Menschen in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Die künftigen Nachbarn bittet er um Unterstützung, die Menschen herzlich aufzunehmen und sich ihrer anzunehmen.

Das schaffen die Liemker, die sich vielfach für Flüchtlinge engagieren. Da bin ich mir sicher.

.