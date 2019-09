Von Uschi Mickley

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Zum Auftakt der städtischen Veranstaltungsreihe »Glanzlichter« hat Kulturbeauftragte Anja Martin einen Vollblut-Entertainer engagiert. Jörg Knör lief am Freitagabend in der Aula am Gymnasium zur Höchstform auf. Mit seiner 100-Jahr-Show hat er etwa 200 Zuschauer mit auf einem humorvollen Streifzug durch die Höhepunkte aus vier Jahrzehnten genommen.