Auf Einladung der Volkshochschule kommt der bundesweit bekannte Naturgartenexperte und Herausgeber eines Naturgartenhandbuches, Karl-Heinz Niehus aus Löhne, zu drei Beamer-Vorträgen nach Schloß Holte-Stukenbrock.

Sein erster Vortrag am Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr in der VHS in der Kirchstraße widmet sich den Insekten. Allgemein wird ein Rückgang von Bienen und anderen Insekten beklagt. Viele Gemeinden ergreifen schon Gegenmaßnahmen. Die Vortragsbesucher lernen mit Insekten eine Artenklasse kennen, die mit raffinierten Strategien, ausgeklügelten Lebensformen und unersetzbaren Funktionen überrascht. Und trotzdem sind wir dabei sie abzuschaffen. Eine Welt ohne Insekten: Was hätte das für Folgen? Ein gewagtes Einmal-Experiment ohne Umkehrmöglichkeit?

Weitere Vorträge von Karl-Heinz Niehus widmen sich den Themen »Den eigenen Naturgarten anlegen« (20. Februar) und »60 Naturgartenpflanzen im Portrait« (19. März). Alle Veranstaltungen finden in der VHS in der Kirchstraße statt. Die Vorträge beginnen um 19 Uhr. Eine Abendkasse ist eingerichtet.