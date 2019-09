Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Es sind acht goldene Buchstaben, die Erinnerungen aufleben lassen. Für die Ausstellung im Kulturforum am Altenkamp haben Thomas und Vera Kerstingjohänner der Archivgruppe die Buchstaben ausgeliehen, die einst das Gasthaus der Familie an der Bahnhofstraße zierte – Pollhans-Brey’s.

Pollhansausstellung im Kulturforum Schloß Holte-Stukenbrock Fotostrecke

Foto: Monika Schönfeld

Die Buchstaben weisen den Besuchern jetzt samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr den Weg in die Pollhans-Ausstellung, die die Archivgruppe des Fördervereins Industriemuseum erarbeitet hat. »Wir vermissen dieses Gebäude wie auch das Gasthaus Dresselhaus-Brockmann«, sagte Friedrich Dransfeld bei der Eröffnung der Ausstellung. Mit Günter Potthoff, Ulla Lehmann, Marita Knoke-Seydel und Erna Dransfeld hat er ein halbes Jahr lang die Ausstellung vorbereitet, die bis einschließlich Pollhanssonntag, 20. Oktober, zu sehen sein wird.

Alle lieben Pollhans

»Pollhans ist positiv besetzt. Jeder kann eine Geschichte von Pollhans erzählen. Die Holter identifizieren sich mit dem Fest«, sagt Dransfeld. Nach der Ausstellung der Fotografien von Josef Hörster und der Geschichte des Bahnhofes ist es die dritte Ausstellung der Archivgruppe. Und auch bei der Eröffnung am Sonntag zeigte sich: Jeder kann dazu eine Geschichte erzählen. Wie zum Beispiel das »Pollhans-Kind« Elisabeth Sturzebecher, 1952 zu Pollhans geboren. Einige Wochen später kam Wolfgang Balewski gegenüber vom Pollhansplatz zur Welt. Sie war seine erste Freundin in der Schule, dann verlor man sich aus den Augen, seit 2012 sind sie ein Paar.

Oder Aurel Eichberg (21). Er ist der Enkel von Werner Dresselhaus, dem langjährigen Wirt der ebenfalls abgerissenen Gaststätte Dresselhaus-Brockmann am Pollhansplatz. Der Enkel besucht mit dem Opa die Ausstellung. »Ich weiß noch, dass ich als Kind Brötchen fürs Pollhansfrühstück der Gäste geschmiert habe«, sagt Eichberg.

In drei Räumen

Zu verdanken sei die Ausstellung Günter Potthoff, der über 30 Jahre Dokumente und Bilder gesammelt habe, sagte Dransfeld. Potthoff und Marita Knoke-Seydel haben das Material in sinnvolle Abschnitte gegliedert. In einem Raum werden die historischen Anfänge des mehr als 365 Jahre alten Volksfestes gezeigt, mit den Standorten am Schloss, auf dem Pollhans-Hof und auf dem Pollhans-Platz. Durch den Bau der Eisenbahn landete der Markt auf dem Platz hinter Dresselhaus-Brockmann.

Im Hauptraum sind Fotos und Bilder aus vergangenen Zeiten zu sehen wie auch der Film, der 1972 mit Hauptschülern entstanden ist. Michael Hallau hat ihn bearbeitet, Lea Winsel Kommentare gesprochen. »Vielleicht können die Stadtführer den Film auch im Pollhans-Wirtschaftszelt zeigen«, sagt Dransfeld.

Ein Raum ist den Zeitzeugen gewidmet. Günter Potthoff hat 1987 den Lehrer Konrad Kleine-Rüschkamp seine Lebensgeschichte auf Plattdeutsch erzählen lassen – Pollhans nimmt auch einen Teil seiner Erzählungen ein.