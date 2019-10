Alles, was Räder hat, wird von den Schülern der Michaelschule genutzt, um es herbstlich zu schmücken: Sie kamen mit Kettcars, Rollern und Inlinern. Die Kinder hatten einen Schätz-Wettbewerb zugunsten des Fördervereins organisiert. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Gänse, Hühner und Tauben: Zum Erntedank in Liemke haben tausende Besucher am Sonntag ein tierisches Vergnügen erlebt. »Klatschen hält die Hände warm!« André Humanns Aufforderung verhallte nicht ungehört: Die 30 Gruppen, die den Erntedankumzug in Liemke bildeten, hatten Applaus verdient.