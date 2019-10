Laetitia Hahn wurde 2003 in Düsseldorf geboren. Mit zwei Jahren begann sie Klavier zu spielen, wurde mit vier Jahren eingeschult und übersprang vier Schulklassen. 2011 gab sie ihr erstes 60-minütiges Solokonzert und bestand 2012 die Aufnahmeprüfung als Jungstudentin an der Musikhochschule Düsseldorf. Seit dem Sommersemester 2016 ist sie ordentlich immatrikulierte Studentin im Studiengang »Bachelor of Arts in Music« in der Klasse von Professor Grigori Gruzman an der Kalaidos University of applied sciences in Zürich/Schweiz.

Die junge Erfolgspianistin gab bereits mit zehn Jahren ihr Klaviersolo-Debüt mit einem 90-minütigen Programm und im selben Jahr ihr Orchesterdebüt mit Beethovens Konzert Nr. 2. Laetitia Hahn wurde im Alter von elf Jahren von Lang Lang zum »Music Embassador« ernannt und mit einer Vielzahl nationaler und internationaler Musikpreise ausgezeichnet, zuletzt mit dem Grand Prix der Future Stars Competition/USA 2018.

Ihr Bruder Philip Hahn begann mit eineinhalb Jahren Klavier zu spielen und wurde mit vier Jahren Jungstudent. Seit 2016 studiert er bei Professor Grigory Gruzman an der Kalaidos University of Applied Sciences, Zürich. 1. Preise gewann er bei Jugend Musiziert solo und im Duo und beim Internationalen Concorso Musical Museo auf Sizilien. Mit sechs Jahren gab er sein Orchesterdebüt in der Philharmonie in Essen. Er trat auf bei der Ronald McDonald-Kinderhilfegala 2015 in Wien, bei »Mozart in Moll« in Frankfurt, beim »Kleinen Sommerfestival Junge Überflieger« in München, beim Chopin-Festival in Polen, Moselmusikfestival 2015 und 2016, im Landesmuseum Trier, in den Philharmonien Essen, Bacau, Koblenz, der Laieszhalle in Hamburg und der Stadthalle in Gladbeck, wo er Mozarts Orchesterrondo KV 382 spielte.

Die Geschwister waren zu Gast bei Stefan Raab und Thomas Gottschalk. Auf dem Musikkanal Youtube kann man unter ihrem Namen Aufnahmen finden.