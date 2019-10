Trinkwasser gehört für die Entscheider in Schloß Holte-Stukenbrock zur Daseinsvorsorge für die Bürger. Der Rat hat einstimmig beschlossen, die Stadtwerke mit der Förderung zu beauftragen. Die wasserrechtliche Genehmigung liegt seit 2015 vor. Foto: Thomas F. Starke

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Stadtwerke werden in die eigene Trinkwasserförderung einsteigen. Der Rat der Stadt hat am Dienstag einstimmig den Bürgermeister beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke der Wassereigenförderung zuzustimmen.