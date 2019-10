Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). »Komische Nächte« funktionieren nicht nur in Kneipen, Restaurants oder anderen Gebäuden in der Stadt. Davon sind die Macher im Safariland überzeugt. Fünf Comedians treten am Samstag, 29. August 2020, dort auf.

Dass die Verantwortlichen so früh mit dem Termin rausrücken, hat seinen Grund. »Das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk«, grinst Henrik Wächter. Er ist mit der Agentur »Mit uns kann man reden« der Veranstalter. In Bielefeld hat er sein Büro bei der Vibra-Agency – Henrik Wächter und Vibra-Agency-Chef Walent-Tony Cerkez sind bekannt als Macher der Serengeti-Festivals. Cerkez ist zudem Schloß Holte-Stukenbrocker und der Safariland-Besitzer- Familie Wurms freundschaftlich verbunden.

Zuschauer suchen Ort aus

Im Gespräch, wo man zusammen arbeiten könne, sei man schnell auf die »Komischen Nächte« gestoßen. Das Prinzip ist einfach. Die Zuschauer suchen sich einen Ort aus, an dem sie einen netten Abend verbringen wollen, und die Comedians kommen zu ihnen.

Nicht anders wird es im Safariland sein. Die Zuschauer können sich aussuchen und bei der Buchung direkt angeben, ob sie im Afrika-Theater oder im Zirkuszelt im Safariland sitzen möchten. Fünf Künstler kommen dann auf die Bühne oder in die Manege, machen jeweils 20 Minuten Programm. Nach 20 Minuten kommt der nächste Auftritt. Die Show im Afrika-Theater beginnt damit um 19.30 Uhr und endet um 22.30 Uhr, die im Zirkuszelt beginnt um 19.50 Uhr und endet 22.50 Uhr.

In den 20-minütigen Pausen kann man sich etwas zu essen und zu trinken an den Gastronomiestationen holen oder die Abendstimmung im Park genießen und gucken, ob auch die Löwen über die Comedians lachen. Ab sofort sind Karten im Safariland, bei den üblichen Vorverkaufsstellen oder im Internet unter der Adresse der »Komischen Nacht« erhältlich. »Es wird auch Kombitickets geben. Dann kann man zuerst die Safari und die Fahrgeschäfte besuchen und anschließend die Komische Nacht besuchen. Wer nur zur Komischen Nacht will, benutzt die Zufahrt zum Parkplatz, wenn der Haupteingang geschlossen ist.

Bekannt aus dem Fernsehen

Mit dabei sind fünf Künstler, die aus den Comedy-Shows im Fernsehen bekannt sind. »Jeder hat seine eigene Farbe«, sagt Wächter. Niko Formanek war Berater von Firmen und Politikern in Österreich, hat damit gebrochen, und bringt jetzt die täglichen Peinlichkeiten und Katastrophen auf die Bühne, die Männer auslösen. Don Clarke ist Engländer und Freund des guten Essens und typischer Vertreter des britischen Humors. Benni Stark war in seinem früheren Leben bei einem Herrenausstatter in Diensten und kann deshalb als »The Fashionist« über einige Geschmacksverirrungen erzählen. Pete the Beat kommt aus Hannover und kann mit seiner Stimme ein ganzes Orchester imitieren. Der Mundakrobat kann aber auch die Geräusche von Autos oder Motorrädern nachmachen. Serhat Dogan ist 2004 aus der Türkei eingereist – ohne nennenswerte Kenntnisse der deutschen Sprache. Nun kann er sie sogar mit Witz und Schliff benutzen, fährt sogar im Winter Fahrrad und hält an roten Ampeln. »Comedy ist für alle Generationen. Jeder hat seinen Spaß daran«, sagt Freizeitparkleiter Vahid Sanatjou.