Die Stifterin des Klaviers im Kulturforum, Christiane Greiner, hatte mit dem Konzert des Geschwisterpaars Laetitia und Philip Hahn ihren Geburtstag mit 100 Gästen gefeiert.

Wolfgang Amadeus Mozarts Meisterwerk, die Sonate KV 381 in D-Dur für vier Hände, die er mit 16 Jahren für sich und seine Schwester geschrieben hat, im Konzertbeginn zu hören, ist immer etwas Beglückendes. Diese jedoch in sensibler Balance durch den 10-jährigen Philip Hahn und seiner 16-jährigen Schwester Laetitia Hahn in vier Händen parallel in technisch exzellenter Perfektion dargeboten zu bekommen, ist auf Grund ihres hohen Anspruches des Stückes nicht nur außergewöhnlich, sondern ein absolut unvergessliches Erlebnis.

Weltweit ausgezeichnete Ausnahmekünstler

Energiegeladen, durch ihr hingebungsvolles Klavierspiel begeisternd, konzertieren die bereits weltweit ausgezeichneten Ausnahmekünstler gut eine Stunde. Warum die beiden die klassische Musik lieben und so früh für sich entdeckt haben, dafür hatten die Eltern Annette und Christian Hahn anfangs keine Erklärung. »Angefangen hat alles auf einem alten Klavier, das ich geerbt habe. Auf einmal fing Laetitia mit zwei Jahren an zu spielen. Später, er war erst eineinhalb, eiferte Philip ihr einfach spontan nach«, berichtet die Mutter. Als Wunderkinder mag Vater Christian sie nicht bezeichnen. »Es ist schon harte Arbeit, die unsere Kinder täglich leisten. Aber dieser Wille, Ehrgeiz und ungebremster Wissensdurst gehen ausschließlich von ihnen selbst aus. Wir als Eltern begleiten sie nur dabei. Uns gibt es immer nur zu viert«, sagt Christian Hahn.

Kaum sind die letzten Klänge der Mozart-Sonate verstummt, vollbringen Philips Hände in Chopins Scherzo Stimmungswechsel in Präzision. Seine Schwester löst ihn ab und zelebriert das Stück, rhythmisch gefühlvoll, wie eine Geschichte in Noten. Mit sichtbarer Leichtigkeit und immer noch ohne auf ihre Noten zu schauen, mit feinem Gespür für die wechselnden Stimmungen im Stück, lässt sie Beethovens Sonate folgen. Den Höhepunkt findet das Konzert durch Mendelssohns Rondo Capriccioso als Zugabe. »Ich bin begeistert, ein herrlicher Auftritt«, sagt Gustav Meyer zu Hartum aus dem Publikum.